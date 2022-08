Putem răsufla liniștiți? Spînu: În septembrie, Republica Moldova va avea gaz

În septembrie, Republica Moldova va avea gaz. Gigantul rus Gazprom a confirmat volumele de gaz pentru luna septembrie și a extins termenul de realizare a auditului până la data de 1 octombrie. Despre aceasta a anunțat vicepremierul Andrei Spînu, după discuțiile cu șeful Gazprom, Alexei Miller, transmite Realitatea.md.

„În regim de videoconferință, și azi, la telefon, am discutat cu Alexei Miller, directorul general Gazprom, referitor la situația livrărilor de gaze pentru perioada următoare. Am discutat despre realizarea auditului datoriei, despre capacitatea de plată a MoldovaGaz a prețului ridicat pentru gaz și despre perspectivele livrării de gaze pentru iarna care vine. În rezultat, vă informez că Gazprom a confirmat volumele de gaz pentru luna septembrie și a extins termenul de realizare a auditului până la data de 1 octombrie. În acest sens, am informat că realizarea auditului până la 1 octombrie nu este posibilă și am reiterat necesitatea de a extinde termenul până la data de 31 martie 2023. Vom continua discuțiile și în perioada următoare”, a declarat Spînu.

Marți seara, concernul rus Gazprom a anunțat că în cadrul discuțiilor, Alexei Miller a cerut ca datoriile pentur gaz să fie achitate la timp.

