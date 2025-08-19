Putin a propus în discuţia telefonică cu Trump ca Zelenski să vină la Moscova pentru negocieri 

Preşedintele rus Vladimir Putin a propus, într-o discuţie telefonică cu preşedintele american Donald Trump luni seară, să organizeze la Moscova o întâlnire bilaterală cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a refuzat imediat să vină în capitala rusă, afirmă două surse citate marţi de AFP.

„Putin a menţionat Moscova” în acest apel de luni, dar preşedintele ucrainean, care se afla în acel moment la Casa Albă împreună cu un grup de lideri europeni, „a răspuns „nu””, potrivit uneia dintre surse.

Preşedintele american a întrerupt reuniunea pe care o avea la Casa Albă cu Zelenski şi cu grupul de lideri europeni pentru a-i telefona lui Putin. După summitul avut cu acesta vineri în Alaska, încheiat potrivit celor doi cu unele progrese către soluţionarea negociată a războiului ruso-ucrainean, deşi nu au existat rezultate concrete, intenţia preşedintelui american era ca după discuţia ce a urmat cu Zelenski luni la Washington să se desfăşoare un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski.

Totuşi, după convorbirea telefonică cu Putin, liderul de la Casa Albă a anunţat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski şi abia după aceasta ar urma să se desfăşoare şi trilaterala dorită.

Consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov a afirmat că Putin şi Trump au discutat în convorbirea lor de luni seară posibilitatea „creşterii nivelului de reprezentare a părţilor ucraineană şi rusă” în negocierile bilaterale, fără a menţiona o viitoare întâlnire între Putin şi Zelenski, în timp ce ministrul rus de externe Serghei Lavrov a spus că o astfel de întâlnire trebuie să fie „pregătită minuţios”.

În ciuda notei optimiste în care s-au încheiat summitul Trump-Putin vineri în Alaska şi apoi luni la Casa Albă întâlnirile lui Trump cu Zelenski şi cu grupul de lideri europeni veniţi acolo să-l susţină pe acesta din urmă, divergenţele rămân numeroase şi dificil de soluţionat. De pildă, Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care de partea sa respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, în timp ce aliaţii europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.