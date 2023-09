Putin anunță Marele Plan în Ucraina, la fix un an după anexarea regiunilor

Sâmbătă, 30 septembrie, la împlinirea unui an de când Rusia a proclamat anexarea regiunilor ucrainene Herson, Zaporojie, Doneţk şi Lugansk, dictatorul rus Vladimir Putin a promis reconstrucţia regiunilor afectate de război, transmite Dpa.

Vor fi reconstruite ”școli, spitale, clădiri de locuinţe şi drumuri, muzee şi monumente”, a declarat Putin, conform unui comunicat difuzat de Kremlin.

Toate regiunile din Rusia acordă un ”ajutor frăţesc” la efortul de reconstrucţie, a adăugat el. ”În faţa noastră se află sarcina măreaţă şi soluţia la problemele dificile, implementarea unui mare program de reconstrucţie şi dezvoltare socio-economică a regiunilor noastre istorice. Şi ne vom atinge cu siguranţă obiectivele stabilite”, a mai spus Putin.

Rusia a anexat ilegal regiunile din Ucraina

Rusia a încălcat legislaţia internaţională şi a oficializat anexarea regiunilor ocupate din Ucraina prin referendumuri considerate pe plan internaţional ca frauduloase şi nelegitime. La 30 septembrie 2022, Putin a semnat acorduri cu liderii celor patru regiuni ucrainene ocupate, pe care astfel le-a proclamat drept componente ale Federaţiei Ruse.

Sâmbătă, fascistul rus a numit anexarea – nerecunoscută de majoritatea statelor lumii – ”un eveniment istoric şi predestinat”. Acesta le-a mulţumit locuitorilor din teritoriile ocupate, afirmând că hotărârea lor a întărit Rusia mai mult ca oricând. ”Suntem un singur popor. Iar împreună vom trece peste toate, vom găsi un răspuns la toate problemele”.

Ucraina îşi continuă contraofensiva pentru eliberarea tuturor teritoriilor ocupate de ruşi, inclusiv a peninsulei Crimeea, anexată în acelaşi mod de Rusia în 2014. La mai mult de un an şi jumătate de la începutul războiului, Rusia nu controlează în întregime niciuna din cele patru regiuni anexate în 2022.

🇷🇺President Vladimir Putin's address on Day of Reunification of the Donetsk People’s Republic, Lugansk People’s Republic and the Zaporozhye and Kherson Regions with Russia:

💬We are one people, and together we can overcome anything.

🔗Read in full: https://t.co/y15jHP79NV pic.twitter.com/aux0aDQ1R5

— Russian Embassy, NZ (@rusembnz) September 30, 2023