Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat vineri fotografiile și videoclipurile publicate recent de președintele ucrainean Vladimir Zelenski din orașul Kupiansk, în cadrul evenimentului anual „Rezultatele anului cu Vladimir Putin”, care constă într-o amplă conferință de presă și o sesiune de întrebări adresate direct de cetățeni.

Întrebarea a fost formulată de jurnalistul Pavel Zarubin, unul dintre moderatorii ediției din acest an, organizată la Gostinîi Dvor, în centrul Moscovei și transmisă în direct. Potrivit presei ruse, evenimentul a fost moderat și de Ekaterina Berezovskaia.

Zarubin a făcut referire la un selfie și un clip video publicate de Zelenski „în urmă cu aproximativ o săptămână”, la stela din Kupiansk, imagini despre care unele voci au susținut că ar fi fost falsificate.

În replică, Vladimir Putin a declarat că liderul ucrainean este „actor și un actor talentat”, precizând că afirmația nu este una ironică.

Putin a susținut că zona ar arăta în prezent „cu totul altfel” și că stela care apare în imagini s-ar afla la aproximativ un kilometru de oraș. „De ce să stai în prag? Intră în casă, dacă Kupiansk e sub controlul lor”, a afirmat liderul de la Kremlin, adăugând că cerul de deasupra orașului este „plin de drone ucrainene și rusești”.

Comentând ceea ce a numit „chestiuni regizate”, președintele rus a afirmat că Ucraina ar încerca „cu orice preț” să recupereze teritoriile pierdute, însă a susținut că aceasta nu ar mai dispune de rezerve strategice. În opinia sa, această situație „ar trebui să împingă regimul de la Kiev” spre încheierea conflictului „pe cale pașnică”

În paralel, instituții ucrainene și organizații independente de fact-checking au respins narațiunea potrivit căreia vizita lui Vladimir Zelenski la Kupiansk ar fi fost înscenată. Acestea au arătat că imaginile au fost filmate pe 12 decembrie și au fost confirmate prin relatări independente și verificări de localizare.

Evenimentul „Rezultatele anului cu Vladimir Putin” reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice și mediatice din Rusia, în cadrul căruia președintele răspunde întrebărilor jurnaliștilor, inclusiv străini, și mesajelor venite de la cetățeni, principalele teme ale ediției din acest an fiind legate de situația internă și de războiul din Ucraina.