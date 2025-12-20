Statele Unite intenționează să construiască un reactor nuclear pe Lună până în 2030

SUA vor să construiască un reactor nuclear pe Lună până în 2030. Acest lucru este prevăzut într-un decret al președintelui Donald Trump, intitulat „Asigurarea supremației americane în spațiu”, publicat pe site-ul Casei Albe.

Potrivit documentului, se prevede ca reactoarele să fie amplasate și pe orbita apropiată de Pământ. Astronauții americani ar urma să ajungă pe Lună în 2028, iar doi ani mai târziu să instaleze primele avanposturi.

Programul lunar este privit ca o etapă pregătitoare pentru viitoare misiuni spre Marte.

Decretul menționează că Washingtonul intenționează să dezvolte o economie lunară, precum și să detecteze și să neutralizeze amenințările din spațiu, inclusiv posibila amplasare a armelor nucleare în spațiul cosmic.