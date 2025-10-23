Junghietu: Nu există premise pentru ieftinirea facturilor la energie

În prezent nu există premise pentru a reduce tarifele la energia electrică. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă.

”A fost ieftinire în perioada verii, acum intrăm în perioada de consum. ANRE probabil trebuie să se expună, dar premise de ajustare a tarifului nu ar fi. La gaze, estimările vor fi făcute în decembrie, după ce va fi cunoscut prețul final de achiziție. Cum am fost informat anterior, nimic nu s-a schimbat. În luna decembrie se vor face estimările”, a declarat Junghietu.

Întrebat dacă finalizarea lucrărilor de construcție a liniei electrice Chișinău – Vulcănești va duce la reducerea tarifelor, ministrul energiei a precizat că este o linie care asigură securitatea energetică și nu are impact asupra tarifului.