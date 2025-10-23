Igor Grosu: Alexandru Munteanu, susținut unanim de PAS pentru funcția de prim-ministru. Urmează consultările cu Maia Sandu

Alexandru Munteanu a fost desemnat oficial de PAS drept candidat la funcția de prim-ministru. Decizia a fost aprobată joi, 23 octombrie curent, în cadrul Consiliului Politic Național al partidului, desfășurat în această seară. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, într-o înregistrare video alături de Munteanu.

„Mâine, formațiunea va merge la președinta Maia Sandu pentru a-i înainta oficial propunerea. Colegii abia așteaptă să-l vadă și l-au invitat în teritoriu deja”, a declarat Igor Grosu.

Potrivit reprezentanților PAS, Munteanu are profilul și experiența necesare pentru a răspunde provocărilor actuale ale țării, în special în domeniul creșterii economice.

„În primul rând, mulțumesc pentru încredere. Este o mare onoare și responsabilitate pentru mine și mă voi strădui să onorez această provocare a vieții mele. Voi depune toate eforturile pentru binele patriei, Republica Moldova, să o dezvoltăm și să ne regăsim în marea familie europeană”, a declarat Alexandru Munteanu.

Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Prima rundă de întâlniri a avut loc, joi, 23 octombrie curent, iar următoarea consulatre va avea loc vineri, 24 octombrie.

Consultările se desfășoară în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și au drept scop desemnarea unui candidat la funcția de Prim-ministru, în vederea formării unui nou Guvern.