R. Moldova, mai aproape de un sistem antiaerian: UE începe procedurile de achiziție

Uniunea Europeană va începe, în următoarele săptămâni, procedurile de contractare, licitație și achiziție a unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie pentru Republica Moldova. Sistemul urmează să fie procurat în cadrul unei măsuri de asistență în valoare de 120 de milioane de euro, aprobată în luna iulie prin Facilitatea Europeană pentru Pace.

Comisia Europeană a precizat că implementarea măsurii a început deja, însă nu a indicat deocamdată când sistemul ar putea fi livrat Republicii Moldova.

„Implementarea acestei măsuri de asistență a început deja. Ne așteptăm ca următoarele etape – contractarea, licitația și achiziția – să înceapă în următoarele săptămâni”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Christian Wigand.

În paralel, alte echipamente destinate consolidării apărării aeriene a Republicii Moldova se află deja în proces de achiziție. Este vorba despre sisteme antiaeriene cu rază scurtă, finanțate prin măsurile de asistență ale Facilitații Europene pentru Pace din 2024 și 2025.

Totodată, echipamentele de supraveghere aeriană finanțate prin măsura din 2023 au fost deja livrate și sunt utilizate pentru monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova.

Precizările Comisiei Europene vin după ce ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat la începutul săptămânii că un sistem integrat, capabil atât să detecteze, cât și să nimicească ținte aeriene, ar putea ajunge în Republica Moldova abia peste aproximativ trei ani.

Ministrul a subliniat însă că nici acest termen nu este unul sigur, în condițiile în care procedurile necesare pentru achiziționarea unui asemenea sistem sunt complexe.

Comisia Europeană nu a confirmat dacă livrarea ar putea avea loc peste aproximativ trei ani și nici nu a oferit un termen alternativ.

Până la achiziționarea sistemului cu rază medie, Bruxelles-ul precizează că alte capacități de apărare aeriană finanțate pentru Republica Moldova sunt deja în diferite etape de implementare.