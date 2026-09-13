Șeful Aeroportului Chișinău, despre cozile infernale: Nu ne ascundem de această față

Aeroportul Internațional Chișinău este supraaglomerat în anumite perioade ale zilei, însă rândurile formate la punctele de control se mișcă, iar până acum nu au fost înregistrate cazuri în care pasagerii să piardă cursa din cauza timpului petrecut la cozi. Declarația a fost făcută de șeful Aeroportului, Sergiu Spoială, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.

„Astăzi Aeroportul, în anumite ore, într-adevăr, este supraaglomerat. Noi nu ne ascundem de această față a Aeroportului. Recunoaștem că în anumite perioade ale zilei aceste rânduri există”, a declarat șeful Aeroportului.

Potrivit lui Spoială, însă, aglomerația trebuie privită în contextul procedurilor care trebuie respectate de toate aeroporturile internaționale.

„Dar trebuie să privim situația corect. Aceste rânduri nu stau locului. Ele se mișcă. Rândurile se formează nu doar din cauza infrastructurii aeroportuare existente, ci sunt reguli internaționale care trebuie respectate”, a explicat acesta.

Șeful Aeroportului a mai precizat că, până în prezent, instituția nu a înregistrat cazuri în care un pasager să fi pierdut cursa din cauza timpului petrecut la rând.

„Până în prezent, n-am avut nicio plângere, niciun caz când un pasager a pierdut cursa din cauza că a stat prea mult în rând”, a punctat Sergiu Spoială.