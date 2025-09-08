Radu Marian nu recunoaște că PAS se scufundă în propria mizerie: ”Sondajul nu e credibil”

Deputatul Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian, refuză să recunoască sondajele ce arată că partidul său se scufundă în propria mizerie. Potrivit IDATA, PAS a pierdut lupta cu socialiștii lui Dodon.

Deși nu a precizat la care sondaj se referă, reacția vine la scurt timp după ce, pe 8 septembrie, compania iData a publicat rezultatele unui sondaj, potrivit căruia Blocul „Patriotic” ar devansa PAS la alegerile parlamentare doar cu voturile din interiorul Republicii Moldova.

„Unii concurenți electorali încearcă în mod disperat să promoveze anumite sondaje necredibile (la care sociologii experimentați își pun mâinile în cap de lipsa neprofesionalism). Există sondaje mai credibile și unele mai puțin credibile, dar consensul e că votul va fi foarte strâns cu două posibile rezultate: (1) fie o majoritate parlamentară PAS, (2) fie un parlament fracturat, haotic, plin de oameni care lucrează în interesul oricui, numai nu al țării – adică rețeta perfectă pentru instabilitate”, a scris Radu Marian pe rețelele de socializare.

Deputatul PAS a mai spus că votul din ziua alegerilor va fi „sondajul” cel mai real”.

„Fie avem pace, dezvoltare și mergem în Uniunea Europeană, fie avem instabilitate și risc de administrație rusească la Chișinău. Cetățenii vor decide”, a adăugat el.

Declarațiile deputatului vin după ce, pe 8 septembrie, iData a prezentat un sondaj care arată că în următorul Parlament ar putea accede patru formațiuni: Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul „Patriotic”, „Partidul Nostru” și Blocul „Alternativa”. Conform datelor, Blocul „Patriotic”, care are o orientare prorusă, ar devansa ușor PAS în intențiile de vot. Luându în calcul doar decișii, Blocul „Patriotic” ar fi susținut de 36% dintre alegători, urmând să acumuleze 42 de mandate de deputat, în timp ce PAS ar obține 34,7% din sufragii și ar câștiga 40 de mandate. Sondajul nu redă, însă, intențiile de vot din diaspora și regiunea transnistreană. Directorul iData, Mihai Bologan, consideră că voturile din diaspora, care sprijină tradițional în majoritate covârșitoare forțe proeuropene, ar putea aduce Partidului Acțiune și Solidaritate încă 7 mandate de deputat.

În același timp, factorul-cheie al alegerilor parlamentare rămâne a fi rata ridicată a alegătorilor indeciși. 30% dintre respondenți au declarat că nu au hotărât pentru cine vor vota.