Radu Marian se plânge pe rețelele de socializare că sondajele care arată picajul PAS sunt false

Radu Marian, candidat PAS, a publicat datele dintr-un sondaj IRI, care încă nu ar fi fost făcut public: ”O să aibă trădătorii Kremlinului o surpriză neplăcută când vor vedea publicat oficial sondajul real (l-am văzut deja în presă publicat pe surse – foto)!

Că să fie foarte clar! Conform sondajelor credibile, PAS se luptă pentru majoritatea parlamentară! Suntem aproape, dar totul e la limită! Nu trebuie pierdut niciun vot. Iar dacă dai un vot pentru partide care au 1%”, a scris Marian.