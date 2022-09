Reacția rușilor după ce Putin a decis să-i trimită la război: „Primii să fie trimiși, deputații, bețivii și narcomanii. Lăsați-i pe băieți în pace!!!”

Confuzie, furie, sarcasm, pe de o parte, dar și hotărârea de a merge la luptă- acestea au fost reacțiile rușilor pe care le-am întâlnit pe rețelele sociale, după anunțul lui Putin privind mobilizarea parțială a rezerviștilor pentru războiul din Ucraina.

Pe parcursul zilei de miercuri, imediat după discursul liderului de la Kremlin, am intrat pe rețelele sociale, în special canale de Telegram, care încă mai sunt accesibile fără restricții pentru locuitorii Rusiei, și am analizat mai multe pagini, forumuri și chat-uri în care am găsit diferite opinii ale cetățenilor ruși despre mobilizarea rezerviștilor.

Pe grupul de Facebook “E timpul de a pleca – totul despre emigrare”, despre care am scris recent că este o platformă unde cetățenii ruși caută cele mai bune variante de a părăsi țara, apar acum tot mai multe întrebări despre posibilitatea de a fugi din Rusia. De exemplu această postare:

„Bună ziua, îmi spuneți, vă rog, cum este posibil să ieși (să zbori) din Moscova cu un bilet într-o singură direcție, într-o țară în care nu este nevoie de viză? Este vorba despre o persoană de 33 de ani, are anumite limitări pentru înrolare în armată, adică nu ar trebui să fie mobilizat, dar totul asta este așa un lucru…

Trebuie să fie o țară în care nu este necesară o viză. Turcia? Sau unde? Nu are niciun card bancar străin. Da, știm că trebuia să ne gândim înainte, dar, vă rog, fără judecăți”, a scris un utilizator al grupul “E timpul să plecăm – totul despre emigrare”.

Și pe mai multe platforme online unde, de obicei, se discută subiecte generale, bărbații se întreabă cum pot pleca din Federația Rusă fără a fi prinși de structurile de forță. Unii menționează că au încercat să cumpere bilete pentru tren, dar stocul a fost epuizat chiar de dimineață.

„Prin Belarus? Cum credeți, ne vor prinde pe calea terestră? Este posibil să ieșim cu mașina? Dimineața am văzut că foarte multe bilete pentru trenul de ruta Moscova-Minsk-Kaliningrad au fost smulse în jumătate de oră”, a scris un alt utilizator al forumului.

Unii cetățeni ruși și-au manifestat îndoiala că este vorba anume despre „o mobilizare parțială”, menționând că nici legea, nici decretul propriu-zis nu stipulează clar cine și când poate fi chemat pe front.

„Dar cum voi nu înțelegeți că în textul decretului emis de Kremlin nu există niciun termen “parțială” (mobilizare – n.r.). Asta vi s-a spus la televizor, ca oamenii să nu iasă în stradă. Cu așa o formulare oricine și de câte ori vrei poate fi mobilizat. Este absolut clar”, a scris un utilizator al unui forum cu titlu „Plecarea din Rusia și mobilizarea parțială”.

„Patria te cheamă! Rușii nu cedează”

O adevărată bătălie se desfășoară însă în comentarii pe mai multe canale de Telegram, acolo unde opțiunea de a lăsa o opinie încă este păstrată. Astfel, unii cetățeni au salutat anunțul lui Putin privind mobilizare, menționând că sunt gata să lupte. .

“Patria cheamă! Rușii nu cedează! Rusia, înainte! Băieții noștri sunt cei mai buni”, a comentat un utilizator știrea despre mobilizarea parțială în Rusia pe un canal de Telegram din aceasta țară.

“Voi doar înțelegeți că o altă șansă țara noastră nu o are… Nu vreau să cred… Plâng, dar cu mare regret, altfel nu poate fi, ori noi, ori pe noi”, a scris femeia cu numele indicat Iulia Velicanova, care pe fundalul pozei de profil are imaginea drapelului Rusiei.

„Totul este în ordine, dacă trebuie să luptăm, vom lupta. Nu este posibil să câștigăm un război, neluptând”, a scris Dmitri în comentarii pe un canal de Telegram.

Înainte de acest comentariu alți utilizatori anonimi au scris: „Mai devreme să începem, mai devreme să finalizăm! (steagul Rusiei)” “Citarea deja a venit”

“Corect”. “În sfârșit!!!”. “Și cum e până la urmă? Cine trebuie să meargă la unitatea militară? Reușesc să cumpăr pâine?”

Totuși, mai mulți utilizatori și-au exprimat indignare față de decizia lui Putin de a-i chema la război pe 300 de mii de cetățeni ruși. “Eu sunt din Chelyabinsk! Eu sunt împotriva mobilizării! Doar dacă primii vor fi trimiși (la război – n.r.) deputați, bețivi și narcomani. Lăsați-i în pace pe băieți!!!”, a scris Elena într-un comentariu pe un canal de Telegram.

Și alți cetățeni ruși cred că primii pe câmpul de luptă trebuie să meargă funcționarii care iau decizii privind mobilizare. “Dacă funcționarii vor fi în fruntea coloanelor, atunci ok!”, a scris utilizatorul Den.

“În Rusia nu vor ajunge veste și căști pentru toți))”, a scris Maks.

„După ce a fost anunțată mobilizare, eroii-patrioți de pe canapea au devenit mai puțini”, a scris un alt bărbat într-un comentariu de Telegram.

“Putin e h***lo, dar rușii normali, cei care sunt împotriva războiului, ce ți-au făcut?”, se întreabă un bărbat, drept răspuns la un comentariu la o postare în care unii se bucură că rușii vor avea pierderi și mai mari în acest război.

În același timp, unii cetățeni ruși au pus la îndoială spusele lui Putin despre pierderile armatei ruse.

“Da, calculele sunt foarte ciudate și duc la gândul despre eficiența: au murit doar 6 mii, însă pentru victorie este nevoie de 300 de mii))). Atunci, scuzați-mă, pentru ce?”, a scris o persoană, păstrându-și anonimatul.

De menționat, pe rețelele sociale din Rusia au început să fie publicate și ordine de chemare în armată pe care au primit unii cetățeni ruși.

