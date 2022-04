Reacții negative după „marea revenire” a Nataliei Morari. Cheianu îngrozit de lumea care o felicită pe jurnalistă

M-am îngrozit și eu să văd câtă lume s-a grăbit să salute revenirea dnei N. Morari în jurnalistică. Nu văd mare diferență între babele de la Orhei extaziate de Ilan Șor și acești fani ai N. Morari. Nici ea nu este foarte diferită de alde Șor, Platon, Plahotniuc și toți ceilalți din tagma asta de oameni pe care banii, oricât de mulți, nu-i mulțumesc niciodată. Pe ei, mai mult decât banii, îi extaziază să dețină puterea asupra oamenilor, ei sunt dependenți de asta.

Este o persoană care se consideră ieșită din comun (și într-o anumită măsură chiar este) și de aceia crede că poate avea morala ei, diferită de normele de care ne ghidăm ceilalți. Și vedem că mulți sunt gata să îmbrățișeze anume morala ei. Sunt persoane pentru care nu există bine și rău, alb și negru, mizerie și noblețe, ei totul relativizează în mod cinic.

Nu am cunoscut-o îndeaproape, am admirat-o cumva de la distanță, am considerat-o cea mai bună jurnalistă de la noi, am comunicat de câteva ori cu ea, ne-am fotografiat. Nu-mi este jenă de mine cel care a făcut toate acestea, pentru că eu credeam sincer în ea. Nu e problema mea că s-a dovedit a fi un personaj căruia îi place mai mult să jongleze cu viața și cu principiile decât să aibă niște principii.

Pe lângă atâtea alte posturi și emisiuni pe care astăzi îmi este greață să le privesc se va mai adăuga unul, atâta tot.

Mai important decât asta mi se pare acum să depășim faza aceasta a perplexității pe care ne-o induce prestația doamnei. Și știu cât de mult trebuie să-i placă unui om ca ea zăpăceala noastră. Este important să înțelegem că pe lângă Dodoni, Șori, Platoni, Plahotniuci și alții de teapa lor o să mai avem de luptat de acum înainte și cu o Morari. Încercați să nu fiți foarte șocați de alte uriașe dezamăgiri pe care le va furniza domnia sa și cei care i se vor alătura. Trebuie să trecem peste asta cât de lejer posibil. Și să le combatem. Așa cum fac ucrainenii

M-aș mândri cu moldovenii, dacă nu i-ar accepta nici revenirea, nici faptele.

​Jurnalista Natalia Morari, solidară cu Constantin Cheianu: „Eu o dată am fost nevoită să mă opresc; Una e când eşti ameninţat tu şi altceva e când îţi este ameninţată familia”

Jurnalista Natalia Morari, realizatoarea emisiunii Interpol, îşi exprimă solidaritatea cu Constantin Cheianu. „Vreau să-mi exprim toată susţinerea pentru Constantin Cheianu şi familia dumnealui. Sincer vorbind, eu am mai trecut prin această situaţie când lucram la New Times, la Moscova. Şi atunci când ameninţările au vizat-o pe mama mea, am fost nevoită să mă opresc. Una e când eşti ameninţat tu şi altceva e când sunt ameninţaţi membrii familiei”, a declarat Natalia Morari, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră”, de la Jurnal TV.

