Regele Charles al III-lea este încoronat astăzi la Londra, în prima ceremonie de acest fel după 70 de ani

Marea Britanie organizează sâmbătă, 6 mai, încoronarea Regelui Charles al III-lea, printr-o ceremonie fastuoasă, prima din ultimele şapte decenii, care va marca un moment ce intră în istorie.

În vârstă de 74 de ani, Charles al III-lea a devenit rege imediat după moartea mamei sale, regina Elizabeta a II-a, în urmă cu aproape opt luni, la 8 septembrie 2022. Dar încoronarea este o zi simbolică, care combină o slujbă religioasă şi fastul unei tradiţii britanice, unice în lume.

Charles va fi încoronat la ora prânzului, ora Londrei, 14:00, ora României.

Charles şi soţia sa, Camilla, urmează să plece de la Palatul Buckingham la ora 10:20 (12:20, ora României). Procesiunea spre Westminster Abbey va trece prin centrul Londrei, pe lângă mulţimea care se va alinia pe Mall – bulevardul ce duce către Buckingham Palace şi unde unii dintre fanii regalităţii au campat încă de miercuri. Charles şi Camilla vor călători în trăsura de stat a Jubileului de Diamant pentru această etapă a călătoriei şi în trăsura de stat de aur pe drumul de întoarcere la palat.

Ceremonia de încoronare de la Westminster Abbey din Londra este programată să înceapă la ora locală 11:00 (13:00, ora României). După o slujbă de două ore, regele şi regina se vor întoarce la palat într-o procesiune. Ei vor saluta apoi mulţimea din balconul palatului regal, încheind principalele evenimente ale zilei la ora locală 14:30 (16:30, ora României).

CHARLES S-A PREGĂTIT O VIAŢĂ SĂ DEVINĂ REGE

Charles s-a născut în 1948, fiind cel mai mare dintre cei patru copii ai reginei Elizabeth. Fraţii săi sunt Anne, Andrew şi Edward.

Charles, care a deţinut anterior titlul de Prinţ de Wales, are doi copii cu prima sa soţie, prinţesa Diana: moştenitorul tronului, prinţul William, şi fiul mai mic, Harry, care s-a mutat în Statele Unite pentru a locui cu soţia sa Meghan.

Charles va fi încoronat alături de cea de-a doua soţie a sa, Camilla. Iubiţi din tinereţe, cuplul este căsătorit de 18 ani.

CE SE VA ÎNTÂMPLA ÎN TIMPUL ÎNCORONĂRII

Timp de aproape o mie de ani, regii şi reginele Angliei şi Marii Britanii au fost încoronaţi la Westminster Abbey din Londra, în cadrul unei ceremonii care s-a schimbat foarte puţin de-a lungul secolelor.

În timpul slujbei de la Westminster Abbey, Charles va pune mâna pe Biblie şi va depune jurământul. El va fi uns cu ulei sfânt (mir) pe mâini, pe piept şi pe cap şi va primi obiecte simbolice ale regalităţii – pinteni de aur, săbii, brăţări, un glob, un inel, o mănuşă, un sceptru şi un toiag.

Când arhiepiscopul de Canterbury va pune coroana Sfântului Edward pe capul monarhului, adunarea va proclama ”God Save the King” (Dumnezeu să-l aibă în pază pe Rege – n.r.), vor suna trompetele, vor răsuna clopotele bisericilor şi se vor trage salve de tun din Turnul Londrei şi din alte locuri din Marea Britanie.

Spre deosebire de încoronarea mamei lui Charles, Regina Elizabeth, care a durat aproape patru ore, ceremonia lui Charles va dura aproximativ două ore.

În catedrală, 2.200 de invitaţi vor umple băncile. Este o audienţă semnificativ redusă faţă de cei 8.000 de invitaţi care au participat la încoronarea reginei Elizabeth în 1953, dar familia regală încearcă să dea momentului o dimensiune mai discretă, potrivită cu timpurile.

Aproximativ 100 de şefi de stat vor fi prezenţi, inclusiv monarhi în funcţie. Respectând o tradiţie istorică, preşedintele Joe Biden nu va fi prezent, dar prima-doamnă Jill Biden va reprezenta oficial Statele Unite.

DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI

Charles va depune jurământul tradiţional, care poate fi modificat doar printr-un act al Parlamentului. Dar, în timp ce el va promite să fie un ”apărător al credinţei” Bisericii protestante a Angliei, arhiepiscopul de Canterbury va sublinia că aceasta înseamnă promovarea ”unui mediu în care oamenii de toate credinţele şi convingerile pot trăi liber”.

Reprezentanţi ai altor credinţe – inclusiv din comunităţile musulmane, hinduse, evreieşti şi sikh – vor juca un rol în ceea ce a fost timp de secole o slujbă aproape exclusiv protestantă.

Omagierea tradiţională a regelui de către duci şi alţi nobili va fi înlocuită de un ”Omagiu al poporului”. Toţi cei care privesc, urmăresc sau ascultă vor fi invitaţi să se alăture la ceea ce organizatorii speră să formeze un ”cor de milioane”. Dar acest element de noutate, care le cere oamenilor să îşi strige la unison loialitatea, s-a dovedit a fi controversată.

ÎNCORONAREA REGINEI CONSOARTE

Reginele consoarte sunt încoronate împreună cu regii lor, astfel că aceasta va fi o încoronare şi pentru Camilla. Ea va fi unsă cu mir şi va fi încoronată cu Coroana Reginei Maria. Titulatura de ”Regina Camilla” marchează punctul culminant al unei evoluţii dramatice pentru cineva cunoscută cândva ca ”cealaltă femeie” din viaţa lui Charles.

PROCESIUNEA, MOMENTUL OFERIT POPORULUI

Regele şi regina se vor alătura altor membri ai familiei regale şi celor 7.000 de soldaţi într-o procesiune de la catedrală până la Palatul Buckingham.

Traseul este mai scurt decât cel parcurs de Elizabeth în 1953, dar parada s-ar putea să nu atragă aceleaşi mulţimi ca atunci când era, la încoronare, tânără regină sau ca la înmormântarea sa din septembrie, când şi-a încheiat domnia-record, de peste şapte decenii.

Veche de 260 de ani, trăsura de aur în care vor călători cântăreşte patru tone şi trebuie să fie trasă de opt cai. Aceasta a fost folosită la fiecare încoronare, de la cea a regelui William al IV-lea din 1831, dar a fost folosită pentru prima dată de George al III-lea pentru a se deplasa la deschiderea oficială a Parlamentului în 1762.

Călătoria de întoarcere va fi mult mai lentă, deoarece trăsura Gold State Coach se poate deplasa doar la viteza mersului pe jos.

Traseul va implica însă o operaţiune de securitate masivă, care se aşteaptă să îi coste pe contribuabili zeci de milioane de lire sterline.

Proteste antimonarhice, sub sloganul ”Not My King”, sunt planificate pentru toată ziua, inclusiv în apropierea procesiunii. Republicanii reprezintă o minoritate în Marea Britanie, dar sprijinul pentru monarhie a scăzut în ultimii ani. Iar etalarea bogăţiei la încoronare are loc în condiţiile în care ţara se luptă cu o inflaţie galopantă.

MOMENTUL BALCONULUI

Scena de final va avea loc la balconul Palatului Buckingham, unde familia regală se adună pentru a saluta mulţimea şi pentru a privi cele 60 de avioane militare care vor trece pe deasupra în semn de onoare. Oficialii palatului nu vor spune ce membri ai familiei vor apărea în balcon, dar se aşteaptă ca prinţul William, moştenitorul Coroanei, şi soţia sa, Catherine, prinţesă de Wales, să fie prezenţi împreună cu copiii lor. Nu se ştie dacă va fi acolo şi prinţul Harry, care a renunţat la îndatoririle regale şi are relaţii tensionate cu familia. Soţia sa, Meghan, ducesă de Sussex, a rămas în California.

În lipsa lui Harry, toţi ochii vor fi aţintiţi, probabil, asupra prinţului Louis, cel mai mic copil al prinţului moştenitor William, care anul trecut a furat spectacolul în timpul festivităţilor pentru Jubileul de Platină al Reginei Elizabeth, acoperindu-şi urechile şi ţipând în mijlocul zgomotului provocat de zborul aeronavelor.

ROLUL LUI CHARLES ÎN CADRUL COMMONWEALTH-ULUI

Charles a devenit monarh al Regatului Unit şi al altor 14 teritorii la moartea Reginei Elizabeth, în septembrie anul trecut. Liderii acestora vor asista la încoronare.

Cele 14 regate sunt Antigua şi Barbuda, Australia, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, Noua Zeelandă, Papua Noua Guinee, Saint Kitts şi Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent şi Grenadine, Insulele Solomon şi Tuvalu.

Barbados a renunţat la monarhie în 2021, iar Antigua şi Barbuda, Belize, Jamaica şi Bahamas şi-au exprimat intenţia de a rupe legăturile cu coroana britanică.

Charles a recunoscut sentimentul republican în creştere în unele naţiuni din Commonwealth şi a spus că este la latitudinea acestora să decidă aranjamentele lor constituţionale.

De altfel, pregătirea încoronării în ţările Commonwealth-ului, inclusiv în Australia şi Noua Zeelandă, a părut să fie discretă. Spre deosebire de moartea Reginei Elizabeth, când imaginea ei a fost proiectată pe pânzele Operei din Sydney, clădirile importante din Australia nu vor fi iluminate pentru a marca încoronarea regelui.

Guvernul canadian va organiza o ceremonie oficială.

