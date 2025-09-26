O investigație recentă scoate la iveală o strategie sofisticată a Rusiei de a influența opinia publică din Republica Moldova prin intermediul clerului ortodox. Conform datelor, mai mulți preoți moldoveni ar fi fost recrutați în programe de pelerinaje plătite și recompensați cu carduri bancare, pentru a promova mesaje anti-europene în comunitățile lor.

În cadrul acestor pelerinaje, clericilor li s-ar fi prezentat materiale care accentuau ideea „apărării tradițiilor” și legătura istorică cu Rusia. În schimb, aceștia erau îndemnați să își folosească autoritatea spirituală pentru a influența credincioșii, sugerând că integrarea europeană ar pune în pericol valorile naționale și religioase.

Un alt element al planului a fost crearea și dezvoltarea de canale Telegram administrate de parohii. Analizele arată că după aceste vizite finanțate au apărut peste 90 de canale religioase, care distribuiau constant mesaje critice la adresa UE și favorabile Kremlinului.

Această metodă de infiltrare transformă religia într-un instrument de război hibrid, exploatând încrederea ridicată a populației în Biserică pentru a răspândi narațiuni politice. Autoritățile de la Chișinău au catalogat aceste acțiuni drept o amenințare directă la adresa securității naționale și a orientării europene a țării.

Criticii avertizează că folosirea clerului în scopuri geopolitice subminează neutralitatea religioasă și creează o fractură periculoasă între valorile credinței și obiectivele politice externe.

Cazul ridică întrebări majore despre cum pot fi protejate comunitățile religioase de ingerințe externe și despre rolul statului în menținerea unui spațiu spiritual neatins de propaganda străină.