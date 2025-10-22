Renato Usatîi, înainte de ședința Parlamentului: Vom fi o opoziție adevărată

Liderul Partidului Nostru (PN), Renato Usatîi, merge în Parlament pregătit să fie o „opoziție adevărată”. Despre asta el a vorbit jurnaliștilor înainte de începutul ședinței de constituire a noului Legislativ.

„Noi din 2014 tot am luptat, au fost mai multe obstacole. Noi am venit în Parlamentul Republicii Moldova nu pentru funcție, dar pentru oameni. În 11 ani de activitate politică avem una dintre cele mai bune experiențe din țară, cunoaștem oamenii mai bine. Cunoaștem și soluțiile, căci despre probleme s-a vorbit de peste 30 de ani”, a declarat Renato Usatîi.

„Noi mergem în Parlament, suntem un partid de opoziție, există o majoritate clară. Noi vom susține toate proiectele ce țin de bunăstarea cetățenilor și pentru țară. Vom deveni o opoziție adevărată”, a adăugat liderul PN.