Radu Marian vrea bani de la Vasile Costiuc. Amenințări cu judecata

Radu Marian, ales pentru un nou mandat de deputat pe listele PAS, a depus o cerere prealabilă împotriva lui Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”. Primul îi cere celui de-al doilea „să dezmintă falsul grav spus la o emisiune”. „Dacă nu o va face, vom merge în instanță”, a declarat Marian.

„Îi solicit lui Costiuc să dezmintă falsul grav spus la o emisiune, precum că PAS și-ar fi „desenat” și ar fi falsificat rezultatul alegerilor. Am depus o cerere prealabilă în acest sens, iar Costiuc are la dispoziție 15 zile de la primirea cererii pentru a-și prezenta public scuzele. Dacă nu o va face, vom merge în instanță”, a scris Radu Marian pe rețelele sociale.

Potrivit lui Marian, „această minciună este un atac inacceptabil la adresa instituțiilor statului și o insultă la adresa cetățenilor care au votat cinstit și liber”.

Menționăm că, în urma alegerilor parlamentare, PAS a obținut 55 de mandate. În Parlament a acces și partidul lui Vasile Costiuc, obținând 6 mandate. Accederea formațiunii în Legislativ a fost una dintre marile surprize ale scrutinului, în condițiile în care sondajele o creditau doar cu 1-3%. Pe 3 octombrie, după scrutin, CEC a constatat că „Democrația Acasă” a încălcat regulile de finanțare a campaniei electorale și nu a raportat cheltuielile pentru promovarea pe rețelele de socializare. CEC a sancționat formațiunea cu avertisment public și a privat-o de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de un an.

Precizăm că cererea prealabilă reprezintă un pas legal prin care o persoană solicită, înainte de a se adresa instanței, ca autorul unei afirmații false sau defăimătoare să o retragă, să o corecteze sau să repare prejudiciul de imagine. Dacă autorul nu va reacționa la această solicitare, persoana care a expediat cererea are dreptul să înainteze ulterior o acțiune în instanță.

Aceasta este a treia cerere prealabilă anunțată în ultimele zile de politicieni din Republica Moldova. Președinta Maia Sandu a depus o cerere prealabilă împotriva jurnalistului Gheorghe Gonța. Ultimul a precizat că în cerere a fost citat și canalul online al jurnalistei Natalia Morari. Maia Sandu îl acuză pe Gonța de răspândirea unor afirmații „mincinoase” și „fără nicio legătură cu realitatea” la adresa sa. Și liderul PAS, Igor Grosu, a depus o cerere prealabilă împotriva aceluiași jurnalist, iar Gonța a spus că în cerere este vizat și Vasile Costiuc.