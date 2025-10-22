Voronin, despre soarta lui Tarlev în Parlament: Va cânta cucul singur

Vasile Tarlev o să cânte cucul singur în Parlament, a răspuns Vladimir Voronin la întrebarea jurnaliștilor privind soarta lui Tarlev în noul Legislativ.

Liderul comuniștilor a menționat că după destrămarea Blocului Electoral Patriotic, președintele Partidului Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev, ar putea merge în Parlament alături de socialiști și anume de Igor Dodon.

Amintim că înainte de alegerile parlamentare din această toamnă, PCRM, PSRM, Partidul Inima Moldovei și Partidul Viitorul Moldovei au creat Blocul Patriotic, iar în perioada electorală Voronin îl lăuda pe Tarlev.