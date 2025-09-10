Renato Usatîi: Mai mult pentru cultură, educație și sănătate prin revizia cheltuielilor publice!

De multe ori, poate nu am un discurs de actor, dar uneori trebuie să spui lucrurilor pe nume ca să-i trezești pe cei de la guvernare. Există o expresie cu care sunt pe deplin de acord: „dacă vrei să distrugi o țară – distruge învățământul, sănătatea și cultura. Și atunci țara dispare fără revoluții, fără furtul miliardului și fără contrabandă.”

Eu știu ce înseamnă pâinea de profesor – ambii mei părinți sunt profesori. Cunosc și pâinea de actor – am prieteni printre ei. Astăzi, un actor, dacă nu merge ca moderator la o nuntă, o cumetrie sau altă manifestație, nu are bani nici pentru a-și achita serviciile comunale. La fel ca și profesorii sau tinerii, actorii sunt pomeniți doar înainte de alegeri.

Avem nevoie de o revizie foarte dură, care va începe imediat după parlamentare. Trebuie să reducem drastic numărul „nacealnicilor” – astăzi, la acest capitol, suntem campioni mondiali.

Vă dau câteva exemple: reprezentanți ai Guvernului în Consiliul „Moldova-gaz” se adună de 3-4 ori pe an și primesc sute de mii de lei pentru ședințe făcute pe Zoom. La asemenea salarii actorii nici nu visează! Consiliile raionale – doar clădirile lor ne costă sute de milioane de lei pe an. Acestea trebuie lichidate, iar banii distribuiți direct satelor, în funcție de teritoriu și populație.

Am rămas 2 milioane de oameni în țară și un milion în diasporă, dar avem un număr exagerat de mare de nacealnici cu salarii exorbitante. Trebuie să „mergem cu coasa”! Doar așa foștii mari nacealnici vor ajunge tamada la nunțile actorilor – și nu invers!