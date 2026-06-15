Renato Usatîi: Pentru oamenii simpli, transferurile bancare sunt adesea blocate și verificate. Dar atunci când sute de mii de lei sunt scoase din sistem pentru a fi transmise escrocilor, nimeni nu pare să observe

Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Renato Usatîi, a atras atenția asupra discrepanțelor dintre modul în care sistemul bancar monitorizează tranzacțiile cetățenilor obișnuiți și ușurința cu care sume considerabile sunt retrase pentru a fi transmise infractorilor.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, aproximativ 60% din banii pe care oamenii îi transmit infractorilor sunt utilizați sub formă de numerar, ceea ce implică prezența unor curieri în schemele frauduloase.

În acest context, liderul Partidului Nostru a adresat două întrebări conducerii Băncii Naționale a Moldovei: câți cetățeni au avut de suferit în urma acțiunilor escrocilor și care este suma totală prejudiciată, precum și dacă au fost retrase, la solicitarea serviciilor speciale, licențele vreunei case de schimb valutar în ultimele șase luni.

„Pentru oamenii simpli, transferurile bancare sunt adesea blocate și verificate riguros. Însă, atunci când sute de mii de lei sunt scoase din sistem pentru a fi transmise escrocilor, nimeni nu pare să observe. Și asta în condițiile în care, așa cum spune BNM, circa 60% din escrocheriile realizate prin intermediul băncilor comerciale se fac prin numerar. Asta implică și curieri care vin cu punga la casa de schimb valutar…”, a declarat Renato Usatîi.

Totodată, politicianul a punctat faptul că această problemă nu ar fi intrat nici azi în vizorul autorităților dacă anul acesta ar fi fost unul electoral. El susține că guvernarea a prins curaj abia acum, deoarece nu mai riscă să-și afecteze imaginea politică.

„Uitați-vă, ca să fie clar, deși diferite servicii operează cu cifre diferite, aceste scheme au loc în perioada 2022-2026. Motivul pentru care ne-am adunat astăzi, pentru care discutăm și am instituit o comisie de anchetă, este simplu: anul acesta nu avem niciun tip de alegeri în țară. Până acum, am avut alegeri în fiecare an și acest subiect a fost evitat de autorități pentru a nu deranja opinia publică”, a mai precizat liderul Partidului Nostru.

Amintim că vineri, 12 iunie, au avut loc audieri parlamentare cu privire la fraudele telefonice și online. Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că escrocheriile telefonice și online au depășit „furtul miliardului” și „Laundromat-ul”. În acest sens, el a propus crearea, în regim de urgență, a unui Punct Focal Național Anti-Fraudă, care să coordoneze online și în timp real măsurile de prevenire, blocare a schemelor frauduloase și informare a cetățenilor.