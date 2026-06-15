Un cetățean rus aflat ilegal în Moldova, expulzat din țară și interzis pentru 5 ani

Un cetățean al Federației Ruse, în vârstă de 40 de ani, care se afla ilegal în Republica Moldova, a fost returnat sub escortă și nu va mai putea intra în țară în următorii cinci ani.

Inspectoratul General pentru Migrație a anunțat că măsura a fost pusă în aplicare la data de 12 iunie 2026.

Bărbatul a fost plasat în custodie publică la 19 mai 2026, în baza unei încheieri a Judecătoriei Cahul, sediul Central, după ce a fost depistat aflându-se în ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova.

În privința acestuia a fost dispusă măsura returnării sub escortă, fiind aplicată și interdicția de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani.

Inspectoratul General pentru Migrație precizează că va continua să întreprindă măsuri ferme și consecvente pentru asigurarea respectării regimului de ședere al străinilor și prevenirea șederii ilegale pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislația națională în vigoare.