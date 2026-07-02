Renato Usatîi: Unul dintre organizatorii call-centrelor escrocilor din Republica Moldova, Sorin Guzgan, prieten cu liderii PAS

„Unul dintre organizatorii call-centrelor escrocilor din Republica Moldova, Sorin Guzgan, aflat „în lucru” la câteva servicii speciale din străinătate, a venit la audierile din Parlament pe tema escrocheriilor telefonice. Acesta ar fi fost scos din sală cu 5 minute înainte de începerea ședinței la insistența reprezentanților instituțiilor de drept de la Chișinău, care l-ar fi anunțat pe Radu Marian că vor părăsi ei ședința dacă nu pleacă Guzgan. Dezvăluirile au fost făcute de Renato Usatîi, care a prezentat și video când Radu Marian, prieten cu acest Sorin Guzgan, l-ar fi sunat pe acesta să-i spună să plece. Radu Marian deocamdată nu a comentat acest caz.”, susține Renato Usatîi.

Sorin Guzea, despre care Renato Usatîi afirmă că ar fi unul dintre organizatorii call-centrelor ilegale care fură cetățenii de bani, a fost surprins anterior în imagini dând mâna cu liderul PAS, Igor Grosu, dar și într-un club de noapte cu Radu Marian, fostul deputat PAS, Eugeniu Sinchevici și Dan Perciun, ministru al Educației.