Ghimpu: Moldova trebuie să meargă pe două căi – integrarea în UE și unirea cu România

Fostul președinte interimar al R. Moldova și lider al Partidul Liberal, Mihai Ghimpu, susține că viitorul R. Moldova trebuie construit pe două direcții strategice: integrarea în Uniunea Europeană și unirea cu Romania.

În cadrul unei emisiuni de la Europalibera.org, acesta a spus că obiectivul aderării R. Moldova la Uniunea Europeană până în anul 2030 este realizabil, însă a subliniat că actualul context regional, marcat de război, poate influența ritmul procesului.

„E greu de spus. Pe timp de pace sunt unele condiții, pe timp de război sunt altele”, a explicat fostul lider liberal.

Întrebat despre eventualitatea unei colaborări în spațiul european cu Alianța pentru Unirea Românilor și liderul acesteia, George Simion, Ghimpu a admis că nu a avut niciodată o relație apropiată cu Simion, însă a precizat că partidul nu trebuie confundat în totalitate cu liderul său.

Referindu-se la actuala criză politică din România, Mihai Ghimpu a declarat că vede „mâna Moscovei” în evoluțiile de peste Prut, sugerând că influența rusă continuă să se manifeste în regiune.

Fostul președinte interimar a comentat și scandalul de la Moldatsa, inclusiv controversa legată de angajarea verișoarei președintelui Maia Sandu într-o funcție bine remunerată.

„Istoria ne-a educat ca să fim așa: să luăm azi, că mâine nu se știe ce va mai fi”, a spus Ghimpu.

În prezent, Partidul Liberal încearcă să revină în prim-planul politicii moldovenești, după ce a obținut sub 1% la alegerile parlamentare din 2025. Ghimpu spune că este în căutarea unui nou lider, mai tânăr, care să preia conducerea formațiunii.

„Am luat sita și lucrez cu sita: să văd cine trece și cine nu trece”, a conchis politicianul.