Politică

Ghimpu: Moldova trebuie să meargă pe două căi – integrarea în UE și unirea cu România

Photo of Timpul.md Timpul.md2 iulie 2026
0 0

Fostul președinte interimar al R. Moldova și lider al Partidul Liberal, Mihai Ghimpu, susține că viitorul R. Moldova trebuie construit pe două direcții strategice: integrarea în Uniunea Europeană și unirea cu Romania.

În cadrul unei emisiuni de la Europalibera.org, acesta a spus că obiectivul aderării R. Moldova la Uniunea Europeană până în anul 2030 este realizabil, însă a subliniat că actualul context regional, marcat de război, poate influența ritmul procesului.

„E greu de spus. Pe timp de pace sunt unele condiții, pe timp de război sunt altele”, a explicat fostul lider liberal.

Întrebat despre eventualitatea unei colaborări în spațiul european cu Alianța pentru Unirea Românilor și liderul acesteia, George Simion, Ghimpu a admis că nu a avut niciodată o relație apropiată cu Simion, însă a precizat că partidul nu trebuie confundat în totalitate cu liderul său.

Referindu-se la actuala criză politică din România, Mihai Ghimpu a declarat că vede „mâna Moscovei” în evoluțiile de peste Prut, sugerând că influența rusă continuă să se manifeste în regiune.

Fostul președinte interimar a comentat și scandalul de la Moldatsa, inclusiv controversa legată de angajarea verișoarei președintelui Maia Sandu într-o funcție bine remunerată.

„Istoria ne-a educat ca să fim așa: să luăm azi, că mâine nu se știe ce va mai fi”, a spus Ghimpu.

În prezent, Partidul Liberal încearcă să revină în prim-planul politicii moldovenești, după ce a obținut sub 1% la alegerile parlamentare din 2025. Ghimpu spune că este în căutarea unui nou lider, mai tânăr, care să preia conducerea formațiunii.

„Am luat sita și lucrez cu sita: să văd cine trece și cine nu trece”, a conchis politicianul.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md2 iulie 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *