Peste 61 milioane de lei, autorizați în iunie pentru compensarea accizei la motorină

Peste 61 de milioane de lei au fost autorizați la plată în luna iunie pentru compensarea accizei la motorină, bani destinați sprijinirii agricultorilor, din Fondul de rezervă al Guvernului.

Pentru implementarea acestui instrument de sprijin au fost alocate din fondul de rezervă al Guvernului mijloace financiare în valoare de 110 milioane lei. Ajutorul financiar este plafonat la maximum 200.000 de lei per solicitant.

Tot în luna iunie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții totale de 53,96 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin mai multe forme de sprijin, inclusiv pentru investiții în dezvoltarea afacerilor agricole.

Totodată, prin Programul LEADER au fost finanțate 17 proiecte investiționale, pentru care au fost alocați 500.000 de lei. Banii au fost repartizați pentru cinci proiecte din sectorul public, 10 proiecte antreprenoriale și două proiecte din sectorul civic.