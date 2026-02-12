Renato Usatîi va dona deputaților 100 de exemplare ale cărții lui Lee Kuan Yew despre dezvoltarea rapidă a statului Singapore

Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că, în contextul apropierii Zilei Lecturii, a comandat pentru toți deputații câte un exemplar al cărții scrise de Lee Kuan Yew „From Third World to First: The Singapore Story: 1965–2000” („Din lumea a treia în lumea întâi: Povestea Singaporelui (1965–2000)”. Publicația este disponibilă în limbile română și rusă.

Potrivit lui Usatîi, volumul descrie transformarea spectaculoasă a Singaporelui, care, în doar trei decenii, a reușit să devină unul dintre cele mai dezvoltate state din lume.

„Carte descrie istoria Singaporelui – despre cum o țară a reușit, în doar 30 de ani, să devină unul dintre cele mai dezvoltate state din lume. Cele 100 de exemplare le voi oferi Bibliotecii Parlamentului Republicii Moldova, iar fiecare deputat va putea să o lectureze. Cred că această carte va fi utilă atât guvernării, cât și opoziției, dar mai ales guvernării”, a declarat în plenul legislativului Renato Usatîi.

Inițiativa vine ca un îndemn la reflecție asupra modelelor de dezvoltare eficientă și a reformelor care au contribuit la modernizarea rapidă a unui stat considerat astăzi un exemplu de succes economic la nivel mondial.

Lee Kuan Yew a fost primul prim-ministru al Singaporelui. El este considerat arhitectul reformelor care au transformat un teritoriu postcolonial sărac, lipsit de perspective, într-una dintre cele mai prospere economii ale lumii.

Memoriile sale sunt privite drept una dintre lucrările fundamentale despre „miracolul economic singaporez” și sunt frecvent invocate ca exemplu de model de dezvoltare statală de succes.