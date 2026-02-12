Finanțarea ilegală a partidelor. CNA desfășoară noi percheziții în capitală. O persoană, reținută

Un bărbat din capitală a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de finanțarea ilegală a partidelor. Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție, individul ar fi acționat în complicitate cu bărbatul din raionul Anenii Noi, reținut zilele trecute.

Conform datelor prezentate, bănuitul ar fi fost implicat în procesul de transmitere centralizată a mijloacelor financiare în perioada electorală din septembrie 2025 către multiple persoane, inclusiv funcționari publici aflați în proces de identificare.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost depistate și ridicate documente, dispozitive de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru procesul penal.

Persoana reținută urmează să fie plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA.