Alertă meteo: ceață densă în toată R. Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pe întreb teritoriul R. Moldova. Avertizarea este valabilă pentru perioada 12 februarie (ora 20:00) – 13 februarie (ora 13:00).

În perioada sus-menționată, pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin.

În acest context, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență sporită, să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță și să utilizeze luminile de ceață, iar pietonii – să fie atenți la deplasare.