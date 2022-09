Replica lui Podoleak pentru Putin, care a vorbit despre un nou „obiectiv” al războiului: „Ucraina este locul sfârșitului tău lipsit de glorie”

Mihailo Podoleak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a reacționat la declarațiile lui Vladimir Putin despre un nou „obiectiv” al războiului. „Propaganda rusă din februarie: „NATO ne-a provocat”. Declarațiile lui Putin de azi: „scopul nostru este să eliminăm Ucraina, negăm existența unei astfel de țări”. De Ziua Cunoașterii în Rusia, lecția de istorie trebuie amintită. Ucraina – locul unde a început totul. Ucraina, de asemenea, este locul sfârșitului tău lipsit de glorie”, a scris Podoleak pe pagina sa de Twitter.

Russian propaganda since Feb: „NATO provoked us”. Putin today: „our goal is to eliminate 🇺🇦, we deny the existence of such country”. On Knowledge Day in 🇷🇺, history lesson should be remembered. Ukraine — place where it all began. Ukraine also — place of your inglorious end.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 1, 2022