Rețea de cazinouri online ilegale, destructurată la Chișinău — 25 de milioane de lei profit murdar

Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, împreună cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea complexă de cazinouri online ilegale care ar fi generat venituri de peste 25 de milioane de lei. Operațiunea a vizat un grup organizat ce activa sub paravanul unor companii IT.

Trei bărbați au fost reținuți în urma acțiunilor – doi dintre ei fiind cetățeni străini. Potrivit anchetatorilor, suspecții administrau mai multe platforme de jocuri de noroc care funcționau fără licență, direcționând câștigurile prin firme-fantomă pentru a ascunde originea banilor.

Cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, oamenii legii au desfășurat opt percheziții în capitală. Din locațiile vizate au fost ridicate documente contabile, contracte fictive, tehnică de calcul performantă, suporturi de informație și automobile de lux utilizate de membrii grupului.

Investigațiile au scos la iveală o rețea bine structurată, cu ramificații internaționale, care utiliza metode sofisticate pentru a evita depistarea fluxurilor financiare. Activitatea ilegală ar fi fost mascată sub aparența prestării de servicii IT și consultanță tehnologică.

Procurorii PCCOCS continuă ancheta pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a stabili circuitul complet al banilor. Cei trei suspecți riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare, confiscarea bunurilor și blocarea conturilor utilizate pentru spălarea fondurilor.