Reuters: Grecia ar fi suspendat extrădarea lui Plahotniuc în contextul unei anchete desfășurate în România

Ministerul Justiției din Grecia a suspendat extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova, întrucât fostul lider PDM este vizat și într-o anchetă în România și a fost chemat să ofere explicații unui procuror grec în acest dosar. Informația a fost transmisă agenției Reuters de o sursă juridică elenă, sub protecția anonimatului.

Sursa citată a publicat informația, după ce miercuri, 17 septembrie, Procuratura Generală de la Chișinău a anunțat că extrădarea lui Vlad Plahotniuc din Grecia a fost suspendată de autoritățile din Atena, care nu ar fi precizat motivele.

După anunțul Procuraturii Generale, premierul Dorin Recean, candidatul cu nr. 2 pe lista PAS, l-a acuzat însă pe fostul lider PDM de faptul că ar sta în spatele acestei suspendări.

Amintim, acum câteva zile, avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a anunțat, într-o postare publică, că are semnale că s-ar pregăti mai multe provocări prin care extrădarea lui Plahotniuc „să ia forma unui show care să fie exploatat în interes electoral de puterea politică de la Chișinău”. Mai mult, Rogac susținea că extrădarea lui Plahotniuc din Grecia ar urma să aibă loc în altă zi, dar nu în 25 septembrie, așa cum se anunțase anterior.

Precizăm că Ministerul Justiției a anunțat că a primit, pe 12 septembrie, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, iar setul de acte a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne pentru a începe procedurile de preluare.

Amintim că, la sfârșitul lunii iulie, fostul lider democrat a declarat că „acceptă necondiționat” să fie adus în Republica Moldova, ceea ce presupune aplicarea unei proceduri simplificate de extrădare.

Cererea de extrădare în privința lui Vlad Plahotniuc a fost inițiată de procurorii moldoveni în 24 iulie, la două zile de la reținerea politicianului în Atena, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu.