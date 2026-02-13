România a intrat în recesiune tehnică / Este al doilea trimestru consecutiv de scădere a PIB / Și în 2024 a fost recesiune, când Guvernul era condus de Ciolacu

România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025. Produsul Intern Brut în trimestrul 4 din 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul 3 din 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce și în trimestrul 3 produsul intern brut a scăzut față de trimestrul 2 cu 0,2%. De precizat că și în 2024 a fost recesiune tehnică, atunci când Guvernul era condus de Marcel Ciolacu (PSD).

Ce este recesiunea tehnică?

Recesiunea tehnică este situația în care Produsul Intern Brut (PIB) înregistrează o scădere în termeni reali timp de două trimestre consecutive față de perioadele imediat anterioare.

Este, în esență, un diagnostic statistic care confirmă oficial că economia s-a oprit din creștere și a început să se contracte.

În cazul României, după scăderea de 0,2% din trimestrul al treilea al anului 2025, o nouă cifră negativă raportată vineri de INS ar bifa oficial această definiție.

Ce ar însemna o recesiune tehnică pentru cetățeni și firme?

Deși eticheta de „recesiune tehnică” poate părea abstractă, efectele ei se propagă rapid în economia reală prin schimbarea comportamentului tuturor actorilor.

De exemplu, pentru cetățeni, se traduce printr-o prudență forțată. Când prețurile cresc mai repede decât salariile (indicele câștigului salarial real fiind de doar 94,9% în noiembrie), oamenii încep să amâne achizițiile de folosință îndelungată și să reducă cheltuielile neesențiale.

Pentru firme, recesiunea tehnică aduce o „înghețare” a planurilor de viitor. Scăderea comenzilor noi (cu 12,6% în noiembrie) și scumpirea creditelor fac ca investițiile să fie amânate, iar angajările să fie sistate, fapt vizibil în creșterea numărului de șomeri față de anul anterior.

Pentru piața creditului, băncile devin mai selective, lucru deja vizibil în scăderea creditării în lei pentru companii cu 6,4% în decembrie, ceea ce taie „combustibilul” necesar relansării economice.

O analiză recentă arăta că indicatori precum consumul, producția industrială, volumul construcțiilor, dar și evoluția creditării și a exporturilor nete confirmă că există șanse mari ca România să intre în recesiune.