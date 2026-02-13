Sistemul de colectare a datelor din agricultură, reorganizat și aliniat la regulamentele UE

Rețeaua de informații contabile agricole va fi reorganizată într-un sistem de colectare a datelor privind durabilitatea exploatațiilor. Noua rețea va include informații economice, ecologice și sociale. Proiectul de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de Parlament.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, noua structură va înlocui rețeaua RICA și va fi aliniată la regulamentele UE privind colectarea datelor contabile agricole.

Autoritățile spun că datele vor fi folosite pentru a evalua impactul politicilor agricole asupra mediului și societății. Totodată, fermierii vor putea primi consiliere gratuită, pentru a-și îmbunătăți performanța economică și practicile durabile.

Pentru a încuraja participarea, proiectul prevede contribuții financiare sau servicii de consultanță gratuite, acoperite din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

Noul sistem va permite Guvernului să acorde plăți în avans pentru investiții sectoriale și scheme de ajutor de stat, prin hotărâri separate de Programul strategic al politicii agricole.