România conduce în topul sărăciei din țările UE

Un procent reprezentând 6,4% dintre persoanele din UE s-au confruntat, anul trecut, cu lipsuri materiale și sociale grave. Nivel este totuși în ușoară scădere față de 2023 (6,8%). Cea mai afectată categorie o reprezintă tinerii sub 18 ani, cu o medie europeană de 7,9%.

Este urmată de cei cu vârste de 18-64 de ani (6,4%) și cei peste 65 de ani (5,1%). România, Bulgaria și Grecia sunt țările UE cu cele mai mari ponderi din populație care se confruntă cu lipsuri materiale și sociale grave, de 17,2%, 16,6%, respectiv 14%, potrivit Eurostat. La polul opus, cele mai mici procente sunt în Slovenia (1,8%), Croația (2%) și Polonia (2,3%).