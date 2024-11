România face un pas important în privinţa rezilienţei sectorului energetic

Listarea primei emisiuni de obligaţiuni Romgaz este un mesaj pe care şi compania şi România îl transmit, şi anume că facem ca ţară un pas important în ceea ce înseamnă rezilienţa sectorului energetic, a declarat, marţi, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu. “Ofertarea de peste 12 ori în raport cu emisiunea dovedeşte că aţi făcut un pas important. De multe ori auziţi în zona decidenţilor de business, politici, că trebuie să facem paşi importanţi. De data asta am făcut un pas important şi cred că trebuie să avem acest reper în minte. Nu e vorba doar de un alt instrument cu venituri fixe. Cred că este un mesaj pe care şi Romgaz şi România îl transmit, şi anume că facem ca ţară un pas important în ceea ce înseamnă rezilienţa sectorului energetic, cu un impact pozitiv nu doar asupra României, ci asupra geografiei central-est europene”, a menţionat Petrescu, la evenimentul de listare a primei emisiuni de obligaţiuni Romgaz pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Potrivit datelor prezentate de către şeful ASF, un număr de 29 de instrumente financiare cu venit fix au fost aprobate la tranzacţionare, pe piaţa reglementată a BVB, în primele nouă luni din acest an. “Din perspectiva preşedintelui ASF, mă bucur să constat că, în primele trei trimestre ale anului 2024, au fost aprobate la tranzacţionare pe Sistemul multilateral de tranzacţionare, pe piaţa reglementată principală a BVB, 29 de instrumente cu venit fix, 20 ale Ministerului de Finanţe, două ale unor autorităţi locale, şapte ale unor companii listate sau nelistate. Asta mă încurajează să merg înainte pe paşii pe care o parte i-am făcut şi o parte urmează să-i facem, de a moderniza, de a actualiza sistemul de reglementare legislativ, de a simplifica tot ceea ce înseamnă ecosistemul ce stă în jurul companiilor listate şi de a le încuraja să ia în considerare finanţarea, prezenţa, cu toate beneficiile de a fi pe o piaţă reglementată”, a transmis Alexandru Petrescu. SNGN Romgaz, cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România, a listat, marţi, prima sa emisiune de obligaţiuni corporative internaţionale, în valoare de 500 de milioane de euro, cu o maturitate de cinci ani şi o dobândă fixă de 4,75%. Obligaţiunile sunt dublu listate, respectiv şi la Bursa din Luxemburg. Compania este, deja, admisă la tranzacţionare pe piaţa BVB şi a Bursei din Londra (LSE), iar acţionar principal este statul român, cu o participaţie de 70%.

Conform unui raport transmis, recent, BVB, profitul net consolidat al companiei s-a situat, în primele nouă luni ale acestui an, la 2,273 miliarde lei, în creştere cu aproape 5%, respectiv 104,96 milioane lei, faţă de cel din perioada similară din 2023. În primele nouă luni din 2023, compania înregistrase un profit net consolidat de 2,168 miliarde lei. Romgaz face explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii speciale la sonde şi asigură servicii profesioniste de transport tehnologic.

În 2013 Romgaz şi-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică. La data de 1 august 2022 Romgaz a devenit acţionarul unic al Romgaz Black Sea Limited (înfiinţată ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ca urmare a finalizării tranzacţiei de achiziţie şi transferul tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deţine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!