România. Liderul comunist Ion Iliescu a fost „protejat de un grup criminal sistemic” pentru a nu fi pedepsit în dosarul mineriadei din 1990

Inculpații din dosarul Mineriadei din 13-15 august 1990 „îl protejau” pe fostul președinte Ion Iliescu în declarațiile date la Parchet, iar traseul dosarului în justiție a fost îngreunat de victoriile repetate ale acestuia în alegeri, afirmă procurorul de caz care a lucrat la ultima versiune a rechizitoriului.

„Încadrarea ultimă a acestor infracțiuni este cea de crime împotriva umanității. Aceste infracțiuni nu se comit ca celelalte, ci se comit, de obicei, pe fondul unui conflict, de cele mai multe ori armat, între două facțiuni. Dar la sfârșitul conflictului, fie învingătorii, fie o forță supra-statală, impune judecarea învinșilor. Acum, revenind la ceea ce s-a întâmplat la noi în 1990, noi nu am avut un conflict clasic, un conflict armat, ci am avut niște agresori și niște victime. Iar acei agresori au câștigat conflictul și au fost, în continuare – ei sau acoliți ai lor, sau urmași ai lor – la putere, în anii care au urmat. Și asta a făcut foarte greu ca cineva, ca o forță puternică, să impună judecarea acestor infracțiuni. Asta este o chestie generală.”, afirmă locotenent-colonel Daniela Dediu, procuror militar șef serviciu.

Procurorul mai spune că Ion Iliescu a avut cel mai important rol în Mineriadă, iar în jurul lui „s-a format un grup criminal sistemic” care l-a protejat.