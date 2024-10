România nu e obligată cu nimic

Premierul Marcel Ciolacu spune că România nu este obligată de Comisia Europeană să reducă subvențiile la energie electrică și că singurul lucru pe care l-a cerut comisia este ca România să joace corect față de producători și de români.

“România nu este obligată de nimeni cu nimic. Comisia Europeană are un punct de vedere urmează să aibă discuțiile cu Ministrul energiei și mai apoi cu premierul. Nu suntem obligați la nimic, decât să respectăm reguli de bun-simț. Mi-au cerut să nu mai schimbăm legea pensiilor și a salarizării după placul unor guverne”, a explicat Ciolacu. Și Ministerul Energiei dă asigurări că situația e sub control România nu riscă momentan sancțiuni din partea Comisiei Europene în problema prețurilor la energie. România a primit de la Comisie Europeană o scrisoare de punere în întârziere prin care i se cerea să elimine unele măsuri de limitare a prețurilor la energie. Adresa nu reprezintă o condamnare sau sancţiune ci un apel de clarificare şi ajustare a legislaţiei naţionale, transmit reprezentanţii Ministerului Energiei. “Procedura de infringement demarată de Comisia Europeană este într-o etapă incipientă, în care România a primit o scrisoare de punere în întârziere. Aceasta nu reprezintă o condamnare sau sancţiune, ci un apel la clarificare şi ajustare a legislaţiei naţionale pentru a fi conformă cu normele Uniunii Europene. România are două luni pentru a răspunde şi a furniza informaţii suplimentare sau pentru a propune soluţii care să corecteze problemele identificate. Dacă răspunsul nu este considerat satisfăcător, Comisia poate emite un aviz motivat, urmat eventual de sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). Procedura poate dura luni sau chiar ani, oferind astfel timp pentru a discuta şi implementa soluţii”, explică reprezentanţii ministerului într-un comunicat. Potrivit sursei citate, Ministerul Energiei are un dialog deschis cu Comisia Europeană şi este pregătit să colaboreze pentru a ajunge la o soluţie care să respecte directivele europene, dar şi să protejeze interesele cetăţenilor români, un argument esenţial fiind acela că măsurile luate de România au avut ca scop protejarea populaţiei şi asigurarea securităţii energetice într-un context dificil, generat de criza energetică europeană.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!