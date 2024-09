România, printre ţările UE cu cea mai puternică scădere a vânzărilor cu amănuntul, în iulie

Vânzările cu amănuntul în Uniunea Europeană (UE) şi în zona euro au crescut uşor în luna iulie, însă România se numără printre statele-membre cu cea mai puternică scădere a acestui indicator, de la o luna la alta, arată datele publicate, joi, de Eurostat.Conform oficiului european, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,1% în zona euro şi cu 0,2% în UE, în luna iulie 2024, comparativ cu iunie. Cu toate acestea, ţările membre cu cele mai importante scăderi ale vânzărilor cu amănuntul au fost: Luxemburg (-2,1%) şi România (-1,8%).

În ritm anual, vânzările cu amănuntul s-au diminuat cu 0,1% în zona euro, dar au înregistrat un avans de 0,4% în UE. În acest caz, România este printre statele Uniunii cu cele mai mari creşteri ale vânzărilor cu amănuntul, cu un avans de 6,5%, fiind devansată doar de Luxemburg (10,3%), Croaţia (7,9%) şi Bulgaria (6,8%).În cazul României, conform datelor publicate anterior de INS, în iulie 2024, comparativ cu luna anterioară, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), ca serie brută, a crescut, pe ansamblu, cu 4,6%, ca urmare a activităţilor raportate în: vânzările de produse nealimentare (+6,4%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+3,9%) şi comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+2%). Potrivit INS, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), ca serie ajustată, a scăzut, pe ansamblu, în luna iulie a acestui an, faţă de luna anterioară, cu 1,8%, pe fondul scăderii înregistrate în comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-9,2%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-1%). Pe de altă parte, vânzările de produse nealimentare au crescut cu 0,3%. De asemenea, de la un an la altul (iulie 2024 vs iulie 2023), afacerile din comerţul cu amănuntul, ca serie brută, au crescut cu 8,1%, datorită vânzărilor de produse nealimentare (+14,5%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+4,8%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+0,6%). În acelaşi timp, ca serie ajustată, volumul cifrei de afaceri din acelaşi tip de comerţ s-a majorat cu 7,4%, în urma creşterilor din vânzările de produse nealimentare (+12,3%) şi vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+5%). În schimb, comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate s-a diminuat 0,2%.

