România și Moldova, alianță verde pentru viitor

România și Republica Moldova își unesc forțele pentru a lupta împotriva problemelor de mediu și pentru a implementa politici verzi cu efecte directe asupra cetățenilor. Cele două țări au convenit să colaboreze în domenii cheie precum reciclarea, protecția pădurilor și reducerea risipei alimentare, cu obiectivul clar de a aduce standardele europene mai aproape de realitatea de zi cu zi.

Un pas important îl reprezintă introducerea în Moldova, începând cu anul 2027, a Sistemului de Garanție-Returnare, după modelul deja aplicat în România. Acesta s-a dovedit extrem de eficient peste Prut, cu o rată de colectare de aproape 80%, și ar putea schimba radical felul în care sunt gestionate deșeurile de ambalaje.

Pe partea forestieră, autoritățile de la Chișinău vor beneficia de sprijinul specialiștilor români pentru realizarea primului Inventar Forestier Național. Instrumentul va permite monitorizarea strictă a resurselor forestiere și va oferi o bază reală pentru combaterea tăierilor ilegale, fenomen care afectează grav mediul și comunitățile locale.

Un alt pilon al cooperării îl constituie reducerea risipei alimentare. Banca pentru Alimente își va consolida activitatea, iar retailerii vor fi implicați mai activ în procese de redistribuire a produselor, astfel încât hrana să ajungă la cei care au nevoie, în loc să fie aruncată. Această strategie vine ca răspuns la un fenomen tot mai vizibil în regiune, unde pierderile alimentare au un impact social și economic major.

Astfel, parteneriatul România–Moldova se conturează nu doar ca o colaborare tehnică, ci ca un angajament comun pentru o dezvoltare durabilă. Prin aceste măsuri, mediul devine prioritate reală, iar beneficiile se vor reflecta în calitatea vieții cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.