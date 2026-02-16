România va fi membru observator în Consiliul pentru Pace, anunță Nicușor Dan

România va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, prezidată de președintele american, Donald Trump.

Anunțul a fost făcut de liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, care și-a confirmat prezența la întâlnirea ce va avea loc în această săptămână.

Nicușor Dan a precizat că România va participa la Consiliul pentru Pace în calitate de observator. Liderul român a subliniat că această prezență reafirmă sprijinul ferm al statului pentru eforturile internaționale de menținere a păcii, precum și disponibilitatea de a contribui la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza.

Consiliul pentru Pace reprezintă a doua etapă a planului de pace propus de Donald Trump pentru soluționarea conflictului dintre Israel și Hamas în Fâșia Gaza.

Noul organism va avea rolul de a supraveghea activitatea comitetului de tranziție pentru Gaza, o regiune grav afectată de războiul care s-a întins pe durata a doi ani.

Structura a fost lansată oficial pe 22 ianuarie, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.

Atunci, 20 de state, printre care și Statele Unite ale Americii, au semnat Carta Consiliului, organism care urmează să fie condus de liderul de la Casa Albă.