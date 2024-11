România va fi o piață cheie pentru Grupul de companii AKTOR în următorii ani, deoarece perspectivele economice ale României sunt semnificative, în timp ce importanța sa strategică pentru infrastructura europeană este evidentă. Grupul aspiră să-și extindă amprenta pe piața românească și în prezent explorează noi oportunități de piață în cadrul planului său de investiții de 2 miliarde de euro, care a fost dezvăluit recent la Atena. AKTOR România intenționează să-și mărească portofoliul în România prin participarea la noi proiecte de infrastructură și prin furnizarea de infrastructură pregătită pentru viitor, potrivită pentru secolul 21 și rezistentă la schimbările climatice. În plus, Grupul este pregătit să valorifice capacitățile AKTOR România de a participa la parteneriate public-private (PPP) și proiecte de concesiune în România, două metode larg utilizate și recunoscute pentru implementarea infrastructurii în toată Europa. După cum a anunțat recent Președintele și CEO al Grupului AKTOR, Alexandros Exarchou, AKTOR România a investit masiv în ultimul an în proiectele întreprinse de companie în România, realizând o creștere a ratei de producție cu 168%. Grupul de companii AKTOR a pornit într-o călătorie ambițioasă care implică investiții semnificative și o transformare corporativă completă, urmărind să-și consolideze poziția de jucător de top în sectoarele infrastructurii și construcțiilor, cu cinci filiale distincte: construcții, surse regenerabile, imobiliare, concesiuni și Facility Management. În plus, AKTOR România anunță introducerea treptată a noii identități vizuale a Grupului AKTOR. Imaginea actualizată se aliniază cu transformarea strategică mai largă a Grupului AKTOR și evidențiază un angajament reînnoit față de creștere, inovare și leadership în dezvoltarea infrastructurii în Europa de Sud-Est. La nivel de Grup, Intrakat și-a schimbat numele în AKTOR Group of Companies.

„Numele AKTOR capătă o energie nouă, simbolizând o nouă eră și un nou capitol din istoria noastră, reflectând îndrăzneala noastră de a schimba și de a construi ceva mai mare și mai puternic: unul dintre cele mai mari grupuri de infrastructură din Grecia și Europa de Sud-Est”, a declarat Alexandros Exarchou, Președinte și CEO al Grupului AKTOR. Pentru AKTOR România, această nouă identitate vizuală reprezintă o legătură cu obiectivele ambițioase ale Grupului și o dedicare reînnoită față de excelența în construcții, care rămâne obiectivul principal al companiei pe piața locală. Această identitate actualizată va fi introdusă treptat în lunile următoare, întărind alinierea AKTOR România la valorile și standardele progresive ale Grupului.

Despre AKTOR Group of Companies AKTOR Group of Companies este un jucător de top pe piața din Europa de Sud-Est, valorificând 70 de ani de experiență pentru a implementa proiecte tehnice la scară largă și pentru a investi strategic în sectoare precum energia verde, imobiliare, proiecte de concesiune și parteneriate public-private (PPP), și managementul integrat al instalațiilor. Grupul AKTOR va direcționa 2 miliarde EUR în achiziții și investiții, cu scopul de a realiza o cifră de afaceri de 1,4 miliarde EUR și un EBITDA de 184 milioane EUR până în 2025 printr-un portofoliu diversificat de activități. Până în 2025, forța de muncă a Grupului este de așteptat să depășească 8.800 de angajați în Grecia și în străinătate. Misiunea Grupului AKTOR este de a deveni o forță motrice pentru progres în domeniile sale de operare, creând valoare pentru acționari și societate, contribuind la progres și prosperitate și îmbunătățind viața oamenilor către un viitor durabil.

