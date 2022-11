România vinde Moldovei o cantitate de energie electrică fără precedent. Un contract cu un nou furnizor din România, aproape de a fi semnat

România asigură astăzi Republica Moldova cu energie electrică în proporție de aproape 90 la sută prin contractele comerciale, de pe bursa de electricitate și în baza contractului de avarie. România vinde Moldovei o cantitate de energie fără precedent, după cum a declarat pentru Radio Chișinău directorul companiei de stat Energocom, Victor Bânzari, transmite G4media.

Potrivit acestuia, ar fi aproape de final și semnarea unei înțelegeri cu un alt producător de energie electrică din România.

Între timp Chișinăul continuă negocierile și cu Tiraspolul în vederea semnării unui contract cu centrala de la Cuciurgan pentru luna noiembrie, transmite Radio Chișinău, citat de Rador.

Malul drept al Nistrului nu mai primește de marți energie electrică de la centrala de la Cuciurgan după ce autoritățile de la Chișinău și Tiraspol nu au reușit să ajungă la un compromis ca să semneze contractul de livrare a energiei electrice pentru luna noiembrie. Negocierile sunt în continuare deschise, anunță oficialii de la Chișinău.

Între timp, miercuri, dincolo de producția internă de aproape 12% din consum, Rep. Moldova a procurat întreaga cantitate de energie din România, inclusiv pentru acoperirea deficitului care reprezintă 14%, după cum a declarat pentru Radio Chișinău, directorul Energocom, Victor Bânzari.

„Întreaga cantitate de energie este procurată din România, chiar și pentru acoperirea deficitului. Avem în prezent semnate contractele cu OMV Petrom și Nuclearelectrica. Astăzi am mai identificat un producător și până seară sper că vom reuși să semnăm contractul și cu ei. Da, e prima dată când cumpărăm așa o cantitate mare de energie din România. Ce nu am avut acoperit din contracte am procurat de la bursa OPCOM”, declară Victor Bânzari.

Contractul cu centrala de la Cuciurgan nu poate fi prelungit din lipsa de gaze, a fost răspunsul celor din stânga Nistrului pentru reprezentanții Energocom, a mai spus directorul instituției.

Jurnalistul specializat pe teme economice Ion Preașcă susține că în condițiile în care încă suntem dependenți de centrala de la Cuciurgan, negocierile trebuie să continue.

„Dacă reprezentanții centralei de la Cuciurgan vor continua pe linia aceasta dură și nu vor merge la anumite negocieri, cedări este evident că într-o bună zi am putea să renunțăm la energie lor. Și atunci, vor rămâne ca o insuliță fără rost. Dacă o izolezi și construim linia de la sud, ea își pierde importanța. Acum, din păcate, depindem mult de centrală. E un nod energetic acolo, sunt multe linii care trec pe acolo, importante pentru noi și Ucraina. Trebuie să ieșim din iarnă. În acest caz, evident, că este nevoie de a negocia, de găsi o soluție pentru a putea obține mai multă energie și de acolo ”, susține Ion Preașcă

Fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, directorul Asociației Inițiativa pentru Pace susține că în acest șantaj energetic pus la cale de Moscova și nu de Tiraspol, Chișinăul ar fi o victimă colaterală. Principala țintă a ar fi de fapt sistemul de transport de gaze al Ucrainei.

„Ucraina refuză să accepte tranzitarea propriului teritoriul de către gazele rusești prin acea stație de măsurare aflată pe teritoriul ocupat din regiunea Lugansk. Există alte magistrale alternative care din punct de vedere tehnic ne pot da suficient gaz. E război între Moscova și Kiev. În joc este inclusiv forțarea Kievului să accepte ca și de iure că Moscova a preluat și controlează această infrastructură de transport de gaze. Lucru pe care, evident, Kievul și nimeni în depline capacități mentale, nu poate să îl accepte. Noi suntem doar o victimă colaterală dar care bine se pliază peste planul mai mare al Moscovei de utilizare a energiei ca și armă în acest război hibrid”, susține Alexandru Flenchea.

Amintim că de la 1 octombrie concernul rus Gazprom a redus nejustificat livrările de gaze către Republica Moldova. La scurt timp, pe motiv de diminuare a volumelor de gaze, Tiraspolul a anunțat reducerea livrărilor de energie către malul drept al Nistrului. De la 1 noiembrie Chișinăul nu mai primește energie de la Centrala de la Cuciurgan care asigura aproape 70 la sută din necesar după ce nu s-a ajuns la un compromis în vedere semnării unui acord pentru luna noiembrie.

