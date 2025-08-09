Românii din Cernăuți îi bat obrazul lui Țoiu

Liderii comunității românești din Cernăuți i-au cerut, vineri, ministrului de Externe, Oana Țoiu, să facă demersuri pe lângă autoritățile ucrainene pentru protejarea unităților de învățământ cu predare în limba română.

Președintele executiv al Centrului bucovinean independent de cercetări actuale din Cernăuți, prof. Aurica Bojescu, atrage atenția că închiderea școlilor cu predare în limba română ar putea conduce, treptat, la pierderea identității comunității românești.

‘Tema învățământului este cea mai importantă, pentru că, dacă nu vom avea școală, nu vom avea nici biserică, nu vom avea nici identitatea noastră națională. În acest context, școlile sunt cele pe care noi încă le mai ținem. Ca să existe școală, trebuie să aibă cadre, trebuie să aibă elevi, trebuie să aibă manuale, trebuie să aibă multe, dar în primul rând trebuie să existe școala în limba maternă. Noi trebuie să avem în continuare acest drept. (…) Ne dorim ca procesul de învățământ să îl avem cu predare în limba maternă. De ce? Pentru că oricare alte modalități nu îi ajută pe copii. Dacă noi cedăm acum școala, înseamnă că o să cedăm din ceea ce este mai scump’, a afirmat Bojescu.

La rândul său, viceprimarul comunei Ostrița, Dan Crâșmaru, a solicitat sprijin din partea statului român, prin Departamentul Românilor de Pretutindeni, pentru reabilitarea liceelor românești din zona Cernăuți, în condițiile în care statul ucrainean nu investește în astfel de unități de învățământ, iar legile din Ucraina prevăd condiții dure în ceea ce privește acreditarea liceelor, iar una dintre condiții este starea clădirilor.