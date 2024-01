Românii i-au înlocuit pe bulgari ca principalul grup de turişti în Macedonia de Est şi Tracia

Turiștii români s-au afirmat ca cel mai mare grup de vizitatori ai regiunii greceşti Macedonia de Est şi Tracia în 2022 atât din punct de vedere numeric, cât și din punct de vedere al încasărilor, potrivit raportului anual al Institutului Asociației Companiilor Elene de Turism (INSETE), publicat recent, relateaza Paratiritis News citat de Rador Radio România. Cifrele arată că această regiune îşi revine mai lent decât media națională în ceea ce privește numărul de vizitatori, în scădere cu 71%. Totuşi încasările îşi revin ceva mai rapid, înregistrând o scădere de doar 17%. Și asta pentru că s-a înregistrat o creștere de aproape 200% a sumelor cheltuite pe timpul unui sejur, dar și o schimbare a naționalității vizitatorilor. Astfel, românii i-au înlocuit pe bulgari ca cel mai numeros grup de turiști, cheltuind în același timp mai mult pe durata sejurului în comparație cu vizitatorii din Bulgaria, Turcia şi chiar și cei din Germania.

Toate piețele de provenienţă a turiştilor care vin în Macedonia de Est şi Tracia au înregistrat o scădere, cu excepția pieței din România (+5%, de la 310.000 în 2019 la 325.000 în 2022). Imaginea celorlalte ţări de este următoarea: Turcia (-46%, de la 523.000 în 2019 la 283.000 în 2022), Bulgaria (-93%, de la 2,2 milioane în 2019 la 151.000 în 2022), Germania (-24%, din 119.000 în 2019 la 90.000 în 2022), iar la categoria alte ţări (-64%, de la 684.000 în 2019 la 246.000 în 2022).

În ceea ce privește distribuția procentuală pentru 2022, vizitatorii din România dețin cea mai mare pondere cu 30% (8% în 2019), urmați de cei din Turcia cu 26% (14% în 2019), cei din Bulgaria cu 14% (57% în 2019), cei din Germania cu 8% (3% în 2019) și cei din alte ţări cu 22% (18% în 2019).

Creșterea sumelor cheltuite în cadrul unui sejur în Macedonia de Est şi Tracia În ciuda scăderii numărului de vizitatori în cifre absolute, a fost observată o creștere semnificativă a sumelor cheltuite în medie per sejur, atât în ​​2021, cât și în 2022, ceea ce reduce decalajul dintre regiune şi restul Greciei. În perioada 2019-2022, sumele cheltuite în medie per sejur în Macedonia de Est și Tracia au crescut cu +192% (de la 115 euro în 2019 la 334 de euro în 2022). Această creştere este rezultatul creşterii sumelor cheltuite de turiştii proveniţi din următoarele pieţe: România (+177%, de la 160 de euro în 2019 la 444 de euro în 2022), Germania (+24%, de la 308 euro în 2019 la 381 de euro în 2022), Bulgaria (+473%, de la 46 de euro în 2019 la 262 de euro în 2022), Turcia (+50%, de la 172 de euro în 2019 la 258 de euro în 2022), iar alte ţări (+28%, de la 238 de euro în 2019 la 305 euro în 2022). Defalcat, imaginea este una amestecată: în timp ce piețele din România (160 de euro în 2019, 454 de euro în 2021 și 444 de euro în 2022) și Germania (308 euro în 2019, 717 euro în 2021 și 381 de euro în 2022) înregistrează o creştere a sumelor cheltuite per sejur în ultimii 3 ani față de media regiunii, turiştii din Turcia (172 euro în 2019, 273 euro în 2021 și 258 euro în 2022) și din alte ţări (238 euro în 2019, 397 euro în 2021 și 305 euro în 2022) au înregistrat o scădere doar în 2019, în timp ce, dimpotrivă, turiştii din Bulgaria (46 euro în 2019, 229 euro în 2021 și 262 euro în 2022) au cheltuit mai puţin în toți cei 3 ani, comparativ cu media regiunii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!