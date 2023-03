Rusia a arestat un general pentru luare de mită. Suspiciuni de corupție în jurul omului de încredere al lui Putin

O instanță militară din Rusia a dispus miercuri arestarea comandantului adjunct al districtului militar centru al Gărzii Naționale a Rusiei, general-maiorul Vadim Dragomirețki, acesta fiind acuzat de luare de mită, relatează presa de stat rusă citată de Hotnews.ro.

Deputatul rus Alexander Khinshtein, secretarul adjunct al partidului Rusia Unită condus de Vladimir Putin, a declarat luni că procurorii militari au deschis un dosar penal pe numele lui Dragomirețki după ce acesta a fost acuzat de primirea unor sume mari de bani.

Deputatul nu a oferit detalii cu privire la dovezile împotriva ofițerului rus sau care este rolul său în acest caz, dar a spus că arestarea a avut loc în urma eforturilor Serviciului Federal de Securitate (FSB) și a Gărzii Naționale.

A #Russian court has arrested Major General Vadim Dragomiretsky, deputy commander of the Central District of the Russian Guard troops, in a case of bribery in the amount of 28 million rubles. pic.twitter.com/CPDWJ3w9tp

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2023