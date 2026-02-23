Rusia a folosit turnurile de telefonie mobilă din Belarus pentru a bombarda centralele electrice ucrainene 

Timp de șase luni, specialiștii IT ucraineni au urmărit operatorii ruși de drone planificând rutele în timp real — urmărind ordinele de lansare și traiectoriile de zbor, furnizând toate informațiile forțelor de apărare ale Ucrainei, anunță Euromaidan.

Hackerii ucraineni s-au infiltrat în sistemele operatorilor de drone ruși timp de șase luni, dezvăluind modul în care Rusia a folosit infrastructura civilă din Belarus pentru a ataca Ucraina și a testa rutele de atac către țările NATO, a raportat InformNapalm pe 20 februarie.

Concluziile au contribuit la decizia președintelui Zelenski din 18 februarie de a impune sancțiuni personale dictatorului belarus Aleksandr Lukașenko, afirmă InformNapalm. Operațiunea a revelat, de asemenea, că incursiunea dronelor rusești în Polonia din septembrie 2025 a fost un test deliberat al infrastructurii celulare belaruse, cu scopul final de a planifica atacuri pentru a întrerupe aprovizionarea cu arme din Occident.

De când Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, Belarus a fost cel mai apropiat aliat al Moscovei în război, permițând forțelor ruse să traverseze teritoriul său spre Kiev la începutul invaziei și continuând să ofere sprijin material și instruire de atunci.

Hackerii au spart zeci de conturi militare rusești

Operațiunea cibernetică a fost realizată de hackeri din centrul cibernetic analitic Fenix, cu sprijinul voluntarilor InformNapalm. Echipa a pătruns în conturile a zeci de militari ruși și a obținut acces la sistemele de monitorizare utilizate de operatorii de drone de atac, afirmă InformNapalm. Aceștia au organizat o supraveghere secretă non-stop, ascunzându-și cu grijă prezența.

Hackerii nu puteau controla dronele. Dar puteau urmări fiecare mișcare — traiectorii de zbor, misiuni de zbor și conversații interne. Au transmis prompt toate datele forțelor de apărare ale Ucrainei, ajutând la interceptarea mai eficientă a dronelor rusești. Operațiunea s-a desfășurat cel puțin de la jumătatea anului 2025 până în februarie 2026, când și-a epuizat potențialul de informații — parțial din cauza atacurilor reușite ale Ucrainei, posibilitate oferită de supraveghere.

Turnurile de telefonie mobilă din Belarus s-au transformat în autostrăzi pentru drone

Analiza conversațiilor interceptate a revelat că Rusia folosea turnurile de telefonie civilă din Belarus pentru a dirija dronele de atac, asigurând un semnal stabil de-a lungul frontierei și extinzând raza de acțiune a atacurilor la ținte situate în apropierea frontierelor nordice și vestice ale Ucrainei. Rusia a instalat, de asemenea, repetoare de semnal pe teritoriul Belarusului în a doua jumătate a anului 2025, atingând ținte de la regiunea Kiev până la Volyn. Unele atacuri asupra infrastructurii energetice și feroviare nu ar fi fost posibile fără această asistență, a subliniat Zelenski atunci când a anunțat sancțiunile.

Supravegherea a permis lovituri asupra unității de elită Rubikon a Rusiei

Potrivit InformNapalm, forțele de apărare ale Ucrainei au folosit informațiile pentru a lansa atacuri asupra posturilor de comandă și a bazelor de lansare a dronelor aflate pe teritoriul Rusiei și în zonele ocupate.

Datele au permis, de asemenea, atacuri asupra pozițiilor unității de elită de drone Rubikon — o formațiune înființată în august 2024 și considerată pe scară largă una dintre cele mai eficiente unități de luptă ale Rusiei.

Incursiunea dronei în Polonia a fost un test deliberat, arată conversațiile piratate

Una dintre cele mai importante descoperiri ale operațiunii a vizat incursiunea dronelor în Polonia în septembrie 2025. În noaptea de 9-10 septembrie, cel puțin 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, declanșând prima reacție cu foc real a NATO de la începutul invaziei pe scară largă.

Rusia a susținut că dronele s-au abătut pur și simplu de la traiectorie în timpul atacurilor asupra Ucrainei.