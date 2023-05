Rusia anunță că a scufundat „Yuri Olefirenko”, ultima navă de război a Ucrainei. Ce se știe despre aceasta

Ministerul rus al Apărării a declarat miercuri, 31 mai, că a scufundat nava „Yuri Olefirenko”, ultima navă de război a flotei ucrainene, după ce anul trecut mass-media ruse au anunțat că aceasta a fost capturată, scrie Hotnews.ro.

Scufundarea navei a fost raportată inițial pe canalul său de Telegram de către corespondentul rus de război Andrei Rudenko, acesta citând o sursă ucraineană potrivit căreia nava a fost lovită de forțele ruse în portul Odesa de la Marea Neagră.

„Se pare că pe punte a izbucnit un incendiu, care a provocat detonarea muniției în cală. După aceea, Yuri Olefirenko s-a scufundat”, a afirmat el într-o postare făcută marți înainte de miezul nopții.

Administratorii canalului de Telegram Rybar au susținut la scurt timp după că au reușit să confirme independent scufundarea navei.

Ce spun rușii despre lovitura împotriva navei „Yuri Olefirenko”

„Confirmăm. Ca urmare al unui atac cu rachete asupra infrastructurii portuare din Odesa, nava de desant medie Yuriy Olefirenko a Forțelor Navale ale Ucrainei a fost lovită. Din cauza daunelor suferite, se presupune că nava a fost scufundată”, au transmis aceștia.

Informația a fost anunțată apoi și de către generalul Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, în timpul briefingului său zilnic despre evoluția „operațiunii militare speciale”.

„La 29 mai, în urma unei lovituri de către o armă ghidată de precizie a Forțelor Aerospațiale Ruse în zona navelor de război din portul Odesa, ultima navă de luptă a forțelor navale ucrainene, Yuri Olefirenko, a fost distrusă”, a declarat acesta.

Declarațiile rușilor vin după ce șeful administrației militare ucrainene a regiunii Odessa, Serghei Bratciuk, a declarat luni că drone kamikaze au atacat și avariat infrastructura portuară a orașului-port după care a izbucnit un incendiu.

El afirmase însă că incendiul a fost stins rapid.

Oficialii de la Kiev sau presa ucraineană nu au comentat deocamdată asupra informației difuzate de Rusia.

Cum a reapărut în mâinile ucrainenilor o navă „capturată” de Rusia

În luna aprilie 2022 mass-media rusă a anunțat că nava a fost capturată de forțele țării în portul ucrainean Berdeansk și că ar fi fost transferată la baza navală din Novorossiisk, unul dintre porturile Rusiei din estul Mării Negre, în regiunea Krasnodar.

Însă doar două luni mai târziu „Yuri Olefirenko” a fost reperată sub control ucrainean în apropierea portului Oceac din regiunea Nikolaev, ea participând apoi la lovituri asupra unor poziții rusești din Herson.

Interesting 28 June video of the small #Ukrainian #naval port at Ochakiv near Odessa on the Black Sea. The big vessels are: Grisha V-class VINNYTSIA A206; cargo ship HORLIVKA A753 & Polnocny-C #amphibious ship YURI OLEFIRENKO L401, the latter taking part in #SeaBreeze21 exercises pic.twitter.com/Laq8JsCspH — Chris Cavas (@CavasShips) June 28, 2021

Se crede că ea a participat la operațiunile ucrainene din Peninsula Kinburn, unde a avut loc una dintre cele mai misterioase acțiuni ale Kievului de la declanșarea invaziei rusești.

On June 3, 2022, RUS forces captured the Kinburn Spit. Seen is the UA Navy’s Project 773 “Yuri Olefirenko” (U401) that day maneuvering while under attack in the Dnipro Estuary near UA controlled Ochakiv, Mykolaiv Oblast.#OSINT #UkraineRussianWar pic.twitter.com/lrBkkz1mcI — OSINT (Uri) 🇺🇦 (@UKikaski) November 15, 2022

„Yuri Olefirenko” ar fi nava amiral a flotei ucrainene, dacă Ucraina ar mai avea o flotă

„Yuri Olefirenko” este o navă de desant medie lansată la apă în 1971 și moștenită de Ucraina după destrămarea Uniunii Sovietice.

După cum remarca și agenția Forbes în luna noiembrie a anului trecut, „Yuri Olefirenko” este ultima navă mare din dotarea Forțelor Navale Ucrainene. Amintim că majoritatea flotei ucrainene a fost capturată de Rusia odată cu ocuparea și apoi anexarea ilegală a Crimeii în 2014.

Cealaltă navă mare pe care ucrainenii o mai aveau înainte de începerea invaziei rusești, fregata „Hetman Sahaidachny”, a fost scufundată chiar de către echipajul său ucrainean în portul Nikolaev în data de 4 martie a anului trecut pentru ca ea să nu cadă în mâinile rușilor în eventualitatea ocupării orașului.

⚡️Ukrainian Navy sinks its flagship so that Russians don’t get it. Frigate Hetman Sahaidachny was under repairs in Mykolaiv. The commander was ordered to sink it, according to Defense Minister Oleksiy Reznikov. Photo: News sites, social media, original source unknown. pic.twitter.com/OLq9U0oVZi — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 4, 2022

„Hetman Sahaidachny” fusese desemnată nava amiral a flotei ucrainene după pierderea majorității vaselor sale odată cu Crimeea.

Deși este o navă de desant, „Yuri Olefirenko” are un armament destul de redutabil pentru o astfel de ambarcațiune, ea numărând inclusiv sisteme de apărare cu rachete, pentru a proteja atât nava, cât și trupele, în timpul debarcării.

În afară de această navă ce mai a rămas din flota ucraineană mai are în componența sa diverse vapoare militare de mici dimensiuni, în general pentru patrularea coastei, minare sau operațiuni portuare.

