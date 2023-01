Rusia atacă Republica Moldova din interior, nu cu arme – Vasile Dâncu

Rusia atacă Republica Moldova din interior, a spus în direct la Realitatea Plus fostul ministru al apărării, Vasile Dâncu. El susține că armata rusă nu are motive să invadeze fizic țara vecină întrucât acolo domină deja un dezechilibru generat de valul de neîncredere sub care se află președintele Maia Sandu.

„În Republica Moldova atacul Rusiei este din interior. Nu au nevoie să-i atace armat, să-i atace cu trupe. Pentru că influența Rusiei este, din nefericire, foarte mare în Republica Moldova. Politicienii de acolo reușesc foarte greu să păstreze un minim echilibru între influența europeană și influența rusă. Moldova se află în pericol, dar nu în pericolul unui atac militar,” a afirmat fostul ministru al Apărării, Vasile Dâncu.

Recent, directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova a afirmat, într-un interviu pentru TVR Moldova, că Rusia plănuiește o invazie cu scopul de a face joncțiunea cu Transnistria, la inceputul lui 2023.

„Din informaţia pe care o deţinem noi, Federaţia Rusă intenţionează să meargă mai departe. Având scopul de a crea o joncțiune cu regiunea transnistreană, care este teritoriul Republicii Moldova, şi atunci cu o claritate putem spune că da, ei au intenţia să ajungă aici, să se conecteze. Ce va urma ulterior, intenţiile lor în raport cu Chişinăul, putem discuta, dar asta este un risc real şi foarte înalt”, a spus Alexandru Musteata.

La cateva ore, SIS a precizat că este vorba de un scenariu luat în calcul, nu de o previziune și că totul depinde de evolutia conflictului din Ucraina.

Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre impactul uriaș al războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova.

„Pentru Republica Moldova acest război este o amenințare la libertatea țării noastre, pentru democrația noastră și pentru calea noastră europeană. Am auzit de mai multe ori voci de la Moscova spunând că acolo se dorește refacerea Uniunii Sovietice. Asta ne vizează pe noi în mod direct. Noi nu dorim să ne întoarcem în Uniunea Sovietică. Noi ne dorim să trăim într-o societate liberă, într-o țară democratică”, a spus Maia Sandu, într-un interviu acordat RFI România.

Sursa Realitatea

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!