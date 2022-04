Rusia cere SUA să nu îi mai livreze arme Ucrainei: „Este inacceptabil”

Moscova a trimis o notă Washingtonului, cerându-i să înceteze livrarea de arme Ucrainei, a spus ambasadorul rus în SUA, Anatoli Antonov, într-un interviu pentru televiziunea Rusia 24, potrivit Digi24.ro.

Furnizarea de armament Ucrainei nu contribuie la găsirea unei soluții diplomatice și la rezolvarea situației, a declarat Anatoli Antonov într-un interviu, potrivit agenției TASS.

„800 de milioane de dolari pentru arme livrate de Washington Kievului. Este o sumă enormă, care nu contribuie la găsirea unei soluții diplomatice, la rezolvarea situației. Am transmis o notă – da, am subliniat că este inacceptabil ca Statele Unite să livreze arme Ucrainei și am cerut încetarea acestei practici”, a afirmat diplomatul rus, potrivit TASS.

Totodată, Antonov a mai spus că SUA „încearcă să ridice miza și mai mult și să agraveze situația”.

„Obiectivul este să împiedice – cum au declarat deschis senatorii americani – Rusia să stea ferm pe propriile picioare, ca interesele Rusiei să fie respectate în lume, ca vocea Rusiei să fie auzită”, a declarat Anatoli Antonov.

Joi, președintele SUA, Joe Biden a anunțat un nou ajutor militar de 800 de milioane de dolari pentru a echipa Ucraina cu artilerie grea, obuziere și drone tactice. Primul astfel de pachet, anunțat pe 13 aprilie, a inclus sute de vehicule blindate și elicoptere Mi-17.

