De la 1 septembrie, moldovenii din regiunea Moscovei vor fi obligați să instaleze o aplicație GPS pe telefoanele personale, într-o măsură oficial prezentată drept „modernizare”. Cei care refuză riscă amenzi, anularea permisului de ședere sau chiar deportarea directă. În realitate, autoritățile ruse creează un sistem de supraveghere digitală care limitează drastic libertățile migranților, monitorizându-le fiecare mișcare și legându-i electronic de o identitate controlată.

Noul „lanț digital” nu afectează doar mobilitatea: accesul la școli, bănci sau orice contract civil devine condiționat de instalarea aplicației, transformând viața cotidiană a migrantului într-un adevărat coșmar administrativ. Inițiatorii susțin că sistemul va simplifica controlul și va reduce birocrația, însă organizațiile pentru drepturile omului îl cataloghează drept o măsură autoritară, discriminatorie și profund intruzivă.

Această decizie se înscrie într-un context mai larg al politicii ruse privind migranții, tratați tot mai mult ca „cetățeni de rang secund” sau chiar ca prizonieri sub control permanent. Experții avertizează că măsurile pot avea efecte sociale grave, inclusiv creșterea vulnerabilității la exploatare, trafic de persoane și discriminare.

Criticii atrag atenția că acest tip de supraveghere electronică reprezintă o lecție dură despre modul în care tehnologia poate fi folosită pentru restrângerea libertăților fundamentale. Migranții nu doar că își pierd intimitatea, dar devin dependenți de funcționarea unui semnal GPS și de aprobarea autorităților pentru a-și desfășura activitățile de bază.

Astfel, Rusia transformă „modernizarea” într-un instrument de control, amintind tuturor migranților că libertatea lor depinde acum de un semnal de telefon și de un sistem digital care îi urmărește permanent.