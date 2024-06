Rușii de rând mor pe front, iar familia Putin cumpără iahturi și avioane private din Occident

În ciuda interdicției de vânzare de iahturi în Rusia, un velier de lux de fabricație franceză, Immortal Dreamer, a fost cumpărat recent de o firmă legată de Mihail Șelomov, nepotul lui Vladimir Putin. Între timp, în timp ce aviația civilă rusă suferă de defecțiuni constante din cauza lipsei de piese de schimb, firma care asigură serviciile pentru avionul privat al Alinei Kabaeva, presupusa amantă a lui Putin, reușește cumva să importe componente fabricate în Occident. Pentru acea mână norocoasă de ruși care s-au apropiat suficient de mult de președintele pe viață al țării, viața continuă aproape ca și cum invazia țării lor în Ucraina nu ar fi avut loc niciodată, scrie theins.ru.

Visătorul nemuritor

Sancțiunile occidentale interzic vânzarea de iahturi către Rusia. Dar dacă ești un membru al familiei lui Putin, regulile se pare că nu se aplică.

Velierul Immortal Dreamer a fost construit în Franța în 2023 la șantierul naval CNB (Construction Navale Bordeaux). Dezvoltarea acestui model, Lagoon Seventy 7, a fost supervizată de celebrul designer francez Patrick le Quement.

Iahtul cu patru cabine are o capacitate de 18 pasageri. „În interiorul lui SEVENTY 7, evadați din cotidian și experimentați viața la bord într-un mediu cu detalii elegante și materiale fine”, se arată pe una dintre piesele promoționale ale iahtului.

Iahtul a fost lansat la începutul anului 2023, iar în luna august a aceluiași an, potrivit documentelor vamale disponibile pentru The Insider, a fost adus în Rusia prin tranzit prin Turcia. Intermediarul a fost Burevestnik Group, al cărui proprietar, Andrei Boyko, este cunoscut ca un importator de iahturi apropiat de Kremlin. Unul dintre angajații Burevestnik Group a fost listat printre membrii seniori ai echipajului de pe Scheherazade – cel mai faimos iaht al lui Vladimir Putin și Alina Kabaeva, care venea cu propria sală de judo și una dintr-un lung și infamant șir de „discoteci acvatice”.

Iahtul Immortal Dreamer a fost achiziționat de către LLC Merkurii (ОООО „Меркурий”, lit. „Mercur”), necunoscută până acum. O investigație efectuată de The Insider cu privire la proprietarii, managerii și angajații oficiali ai Merkurii a dezvăluit că mulți dintre ei sunt angajați și la Akcept LLC (ООО „Акцепт”), o companie personală a nepotului lui Putin, Mihail Șelomov. Shelomov, fiul vărului lui Putin, controlează active evaluate la peste un miliard de dolari.

Mihail Șelomov

Merkurii a fost fondată inițial în 2014 de Oksana Moskalenko, o angajată a companiei Akcept. Ambele companii au aceeași contabilă, Tatiana Vorozhbit. Actuala fondatoare și CEO a Merkurii, Alexandra Lashayeva, își primește salariul de la JSC ARB Management (АО „АБР Менеджмент”), firma care gestionează activele Bank Rossiya atât ale lui Shelomov, cât și ale lui Yuri Kovalchuk, oligarhul care este poate cel mai apropiat de Putin personal.

Alexandra Lashayeva

Noul iaht francez a costat Merkurii peste 700 de milioane de ruble (aproximativ 7,85 milioane de dolari). Potrivit datelor obținute de The Insider, fondurile companiei fantomă provin aproape exclusiv de la Arotron (АО „Аротрон”), care îi transferă banii lui Merkurii prin intermediul unor contracte de împrumut. Arotron a fost, de asemenea, un sponsor al celebrului palat al lui Putin din Gelendzhik, care a fost expus într-o anchetă a Fundației Anticorupție (ACF) a lui Alexei Navalny în 2021. Fondatorul Arotron, Alexander Plekhov, este, de asemenea, identificat ca fiind managerul offshore al violoncelistului Serghei Roldugin, un apropiat al lui Putin, suspectat că ar fi servit ca proprietar nominal al unor bunuri aparținând președintelui însuși.

Noul iaht francez costă peste 700 de milioane de ruble (aproape 7,85 milioane de dolari)

O legătură și mai strânsă între iahtul cumpărat din Franța și familia lui Putin sunt adresele de e-mail folosite de angajații de la Merkurii. The Insider a observat că aceste adrese aparțin domeniilor corporative llcinvest.ru și mksmail.ru, care sunt folosite de angajații unor companii aparținând nu numai nepotului lui Putin, Shelomov – dar și lui Yuri Kovalchuk și fostei amante a președintelui, Svetlana Krivonogikh.

Aproape imediat după ce a fost importat în Rusia, iahtul Immortal Dreamer a fost redenumit. Acum se numește „Kamchatka”, după numele peninsulei din Orientul Îndepărtat. Ultima dată când „Kamchatka” a apărut pe radar a fost în primăvara acestui an, în apropiere de Tuapse, un oraș-stațiune rusesc de pe coasta Mării Negre. Potrivit datelor obținute de The Insider, Merkurii își închiriază acostarea de la Complexul de cercetare și tehnică aeronautică Taganrog Aviation Research and Technical Complex numit după G. M. Beriev (TANTK), care produce avioane amfibii pentru clienți printre care se numără și Ministerul rus al Apărării. Legătura dintre iaht și TANTK poate părea ciudată la început, dar explicația este simplă: TANTK deține un hidroaerodrom în apele Golfului Gelendzhik, precum și o stațiune Gelendzhik care dispune de propriul debarcader.

Potrivit informațiilor privind rezervările aeriene obținute de The Insider, nepotul lui Putin, Shelomov, vizitează frecvent coasta Mării Negre. El călătorește împreună cu soția și cei doi copii de la Sankt Petersburg la Soci, întrucât aeroportul Gelendzhik a fost închis – din motive de securitate – de când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei la 24 februarie 2022.

Nici Shelomov, nici companiile implicate în importul iahtului francez de lux în Rusia nu fac obiectul sancțiunilor occidentale.

Avionul privat al Alinei Kabaeva

The Insider a descoperit, de asemenea, că, în mod similar, sancțiunile nu împiedică livrarea de piese pentru avionul privat de lux al Alinei Kabaeva în Rusia.

Aviația civilă rusă, în ansamblu, a fost grav afectată de sancțiunile internaționale, transportatorul aerian de pavilion al țării, Aeroflot, fiind nevoit să canibalizeze unele dintre aeronavele sale pentru piese din cauza restricțiilor impuse importurilor. Dar, încă o dată, aceste restricții par să nu se aplice în practică pentru membrii anturajului lui Putin.

Kabaeva, soția neoficială a lui Putin, călătorește cu un avion privat Dassault Falcon 7X în valoare de 3 miliarde de ruble (33,6 milioane de dolari). Acest avion – cel puțin până de curând – a fost deservit de Russair („Руссэйр”), care îl închiriază de la asigurătorul Sogaz, ai cărui acționari la începutul anilor 2000 erau Șelomov, Kovalciuk și alte figuri apropiate lui Putin.

Trei persoane acționează în calitate de beneficiari oficiali ai „Russair” prin intermediul LLC „Breeze” (ОООО „Бриз”): Olga Narovskaia, Ekaterina Godzelich și Alexander Samosyuk. Toți aceștia sunt, de asemenea, conectați la activele controlate de prietenii, familia și „portofelele” (proprietari nominali, precum Roldugin) lui Putin.

Narovskaia, potrivit The Insider, își primește salariul de la LLC Investment Solutions (ОООО „Инвестиционные решения”), care este deținută de foștii colegi de clasă ai lui Putin, Nikolai Egorov și Ilgam Ragimov. Un alt loc de muncă pentru Narovskaia este Binom (АОО „Бином”) – care s-a dovedit a fi proprietarul oficial al palatului lui Putin din Gelendzhik.

Samosyuk este directorul executiv al Investment Solutions, precum și un angajat cu jumătate de normă al LLC Akcept, condusă de nepotul lui Putin, Shelomov. Un al treilea beneficiar de fațadă al companiei aeriene, Godzelich, figurează, de asemenea, ca angajat al Akcept.

„Russair” nu face obiectul sancțiunilor și continuă să primească piese de schimb pentru avionul privat de lux Falcon de fabricație occidentală – chiar și în condițiile în care țările occidentale continuă să întârzie livrarea către Ucraina a avioanelor F-16 Fighting Falcon promise de mult timp. În 2023 și 2024, potrivit informațiilor vamale disponibile pentru The Insider, „Russair” a importat în Rusia un transceiver, o-ringuri și garnituri, o manta de ancorare, elemente de fixare Dzus, cablu de împământare, surse de alimentare de rezervă, anvelope de avion, extinctoare, traverse, șaibe cu arc, piulițe, stivuitoare de gaz, butelii de heliu, hote de fum, suporturi, elice, o cască audio, măști de oxigen pentru piloți, precum și multiple alte bunuri pentru avionul privat Falcon.

Producătorii acestor piese – Dassault, SAE, EADS, Honeywell, Military Standards, National Aerospace Standards, AmSafe, Michelin Air Tires, L’Hotellier, Essex, HellermannTyton, Pratt & Whitney, Telex Communications, Harvard industries, General Electric, Intertechnique, B/E Aerospace, Camcar LLC, ESSEX, Fastener Technology, Kell-Strom, Liebherr, NAV-AIDS, PL Porter, Saft – sunt toți occidentali, provenind din Statele Unite, Franța, Canada și Marea Britanie.

„Russair” nu face obiectul sancțiunilor și continuă să primească piese de schimb de fabricație occidentală pentru avionul privat de lux Falcon

Piesele de schimb pentru avionul personal al anturajului lui Putin continuă să ajungă în Rusia prin Turcia, Emiratele Arabe Unite și Maldive. Lanțurile de aprovizionare implică firmele Al Abrar General Trading, Ats Heavy Equipment & Machinery Spare Parts Trading, Count Asia (Kazahstan) și J. A .R W Shops And Tools Maint.